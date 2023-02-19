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美媒：英相擬派高官訪中 尋求恢復接觸

中國新聞組／北京19日電

據美國「政治新聞網」歐洲版17日報導，英國首相蘇納克計畫派一名部長級官員前往北京訪問；如果得以成行，這將是自2021年9月英國氣候高官夏爾馬後，保守黨政府首次派部長級官員訪華。

政治新聞網援引3名知情人士的話稱，英國外交部正在為今年晚些時候可能的政府官員訪問制訂計畫。中國目前尚未正式邀請，但幕後的對話已經在進行中。據一名英國官員稱，如果外交大臣克萊弗利接到邀請，他會考慮訪華。公開報導顯示，上一次英國高級官員訪華還是在2021年9月。當時，約翰遜政府派夏爾馬赴天津進行氣候會談。

報導稱，在2022年底中國調整優化新冠疫情防控措施後，美國、法國和歐盟等已有高級官員訪華計畫。報導援引一名了解此事的高級官員的話說，上台4個月的蘇納克政府已經採取行動，緩解同北京的緊張關係。蘇納克明確表示，他認為在應對氣候變化和全球衛生等問題上與中國接觸是重要的。

據政治新聞網報導，蘇納克政府此舉有可能使保守黨中的鷹派成員感到不高興，他們反對英國與中方展開更密切的接觸。不過，英國衛報17日稱，有部分保守黨成員希望蘇納克對中國採取更溫和的態度。英國前財政大臣哈蒙德日前在中國媒體撰文，建議英中兩國關係應「恢復正常」。

哈蒙德在文章中寫道，過去3年，英中關係中的雜音很具有挑戰性，但政治分歧不應「成為促進貿易關係的障礙」、 「老實說，如果只與沒有政治分歧的人進行貿易，我們明天就可以關閉一半的港口。」

環球時報報導，中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建表示，過去幾年，中英關係受到不小的負面影響：一方面英國國內對華強硬的聲音較大，另一方面美國也在不斷影響英國對華政策的走向。不過，值得注意的是，蘇納克上台後，並未把他此前說過的一些對華強硬言論付諸行動，這反映出蘇納克政府在努力保持對華政策的一種「平衡」。按照美媒報導，蘇納克政府或旨在通過派遣部長級官員訪華，尋求和中國恢復接觸，使中英關係不至於太過失衡。

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