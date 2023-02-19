王毅歐洲行 促與德法義重啟各領域合作

中共外事辦主任王毅17日與德國總理蕭茲(右)會面，喊話雙方可積極籌備新一輪政府磋商。(美聯社)

在中美關係緊張之際，中共外事辦主任王毅 近日到訪歐洲多國，試圖修復與歐洲各國的關係。王毅17日與德國 總理蕭茲會面時表示，中國已成功克服疫情影響，經濟呈現強勁復甦，願全面重啟同德國及歐洲的各領域交往，他並喊話雙方可積極籌備新一輪政府磋商。

據中國外交部消息，王毅提到，中德雙方應共同支持多邊主義和自由貿易，反對脫鉤斷鏈，切實維護全球產供鏈穩定。蕭茲則表示，贊同盡快重啟各領域合作、盡早啟動下一輪政府磋商。德方將堅定發展與中國的經貿關係，反對任何形式的「脫鉤」。

公開資料顯示，中德雙方政府間磋商於2011年啟動，上一次是2021年的第六輪磋商。

據新華社報導，雙方還針對烏克蘭問題「深入交換了看法」。王毅表示，中國始終站在和平一邊，致力於勸和促談，主張盡快停火止戰，希望德方為推動局勢降溫發揮建設性作用。

當地時間17日，王毅還在出席慕尼黑安全會議期間會見德國外長貝爾伯克。貝爾伯克表示，德方重視對華關係，堅持一個中國政策，希望德中盡快重啟各領域交流合作，進一步密切經貿往來。

王毅早前已到訪法國和義大利 ，在參加完慕尼黑安全會議後還將轉往匈牙利和俄羅斯訪問。此前王毅也向法國總統馬克宏表示，中國經濟快速復甦，社會恢復正常，願同法方全面重啟各領域往來。

王毅還對義大利總統馬塔雷拉提到，雙方應全面重啟各層級交往，推動各領域互利合作。他並向義大利外長塔加尼透露，中國國家主席習近平將於24日俄烏戰爭一周年時發表「和平演說」。

環球時報發表社評指出，王毅此次歐洲行釋放了「重啟」的積極信號。文章強調，中歐之間並沒有根本性矛盾，中歐之間的共同語言、共同利益、共同立場反而是廣泛的，而中歐關係也從來就不是中美關係的附庸。

文章稱，在王毅訪歐期間，法國已宣布取消對來自中國旅客的入境限制措施，歐盟也將在月內解除檢測要求，這被外界視為一個良好的信號。環球時報表示，中歐需要一邊重啟合作，一邊往前走。正如王毅所言，要「盡快行動起來」。

但與此同時，美國也全力防堵北京在歐洲的外交突圍。據外電報導，白宮周五在一份聲明中表示，正在德國參加慕尼黑安全會議的美國副總統賀錦麗，與法國總統馬克宏和德國總理蕭茲討論了中國帶來的挑戰，包括維護基於規則的秩序的重要性，並同意美國將與法國和德國在中國問題上保持「緊密一致」。