央視：美氣球政治秀 自揭美式雙標做法

針對「氣球 風波」，央視國際銳評指出，美國領導人近日在白宮 發表講話，表示沒有跡象表明最近三個被擊落物體與中國有關，美國將繼續與中國接觸，不尋求製造新冷戰；但同時他聲稱，不會為擊落中國「那個氣球」道歉。

美國一邊迫於壓力給自己找台階下，一邊繼續展示對華強硬的「政治正確」，這種自相矛盾的表態缺乏誠意。

報導指出，華盛頓「氣球政治秀」至今已上演大約半個月。這期間，中方一再表明中國民用無人飛艇因不可抗力誤入美國領空，完全是偶發事件。美方多名官員也表示，中國氣球對美國人員和安全不構成威脅。但在華盛頓黨爭極化的政治氛圍下，卻升級成「高射砲打蚊子」的政治表演。

報導說，，根據一般國際法規則，如有不可抗力、危難或緊急避險等三種情形之一，可以免除一國無人航空器未經許可進入他國領空行為的非法性；民用無人飛艇雖然不享有國家豁免，但在國際實踐中，對誤入一國領空的民用航空器通常採用警告、驅離 、伴飛、迫降等措施處理，並通過外交渠道和平解決。

無論從國際法規則還是國際慣例來說，美方都明顯反應過度，甚至歇斯底里；但美方一些人可能沒想到，這場抹黑中國、服務黨爭的政治表演，反倒揭開了自己的老底。

據中國官方披露，自去年5月以來，美方在本土放飛大量高空氣球進行全球環行，至少10多次非法飛越中國領空；美方為何對此隻字不提，卻對因不可抗力誤入美領空的中方民用飛艇反應過激？這是典型的美式雙標做法。

報導稱，美方「高射砲打蚊子」的做法，暴露了唯我獨尊的尚武本性。美國建國240多年，只有16年沒打過仗，造成無數人道主義悲劇。美國軍費總額高居世界第一，相當於後面9個國家的軍費總和。一言不合就動武，這樣的美國是世界最大亂源。

美國一些人本想利用無人飛艇這張牌，向中國要價、給自身牟利，然而他們打錯了算盤。中方態度很清楚：中美之間出現問題並不可怕，關鍵是有沒有妥善處理問題的誠意和能力。如果美方想給「氣球政治秀」收場，就請拿出真正的誠意來，不要再因國內政治需要做出荒唐無稽的事情，不要讓一隻「流浪氣球」帶偏了中美關係。