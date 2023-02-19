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氣球爭議 王毅嗆美應拿出解決誠意 強硬態度令西方吃驚

記者廖士鋒／綜合報導
中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅在慕尼黑演講時，抨擊美方處理氣球事件判斷錯誤，擊落民用飛艇，「匪夷所思」，「近乎歇斯底里」。(Getty Images)
中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅在慕尼黑演講時，抨擊美方處理氣球事件判斷錯誤，擊落民用飛艇，「匪夷所思」，「近乎歇斯底里」。(Getty Images)

氣球事件」爆發已將近三周，美中關係迄未有所緩和。在雙方官方一度唇槍舌戰後，中國駐美國使館臨時代辦徐學淵17日在美媒發文，呼籲美方與中國相向而行，「勿讓一只『流浪氣球』帶偏中美關係」、防止事態繼續朝著錯誤方向發展；中共外事辦主任王毅也要求拿出解決誠意。

徐學淵在華盛頓郵報的投書提到，氣球事件發生後，中國在認真核查後第一時間向美方通報，「要求美方以冷靜、專業、低調方式妥善處理」，但美方反應過度和借題發揮導致事態複雜化、擴大化，「使一起孤立的意外事件給中美關係再添新傷」。

徐學淵指中美關係需要「全過程管理」，強調「中美雙方如能妥善解決氣球事件，將向兩國人民和國際社會展示，中美能夠以相互尊重的負責任態度，來管控分歧、避免對抗」。

王毅在17日與巴基斯坦外長比拉瓦爾會面時，就氣球事件表示，美方「這種近乎歇斯底里的作法，顯示美方對中國的偏見和無知已到了荒謬的程度」，王毅要求美方「拿出解決問題的誠意，不要再因國內政治需要做出這種荒唐無稽的事情」。

央視新媒體玉淵譚天報導，王毅慕尼黑安全會議上發表演說表示，美國口口聲聲說要跟中國進行競爭，「中國從來不怕競爭，但是我們要的是公平的競爭，要的是守規則的競爭。但是美國是這麼做的嗎？」王毅以兩千年前中國古話「君子好財，取之有道」諷刺美國，只有小人才去巧取豪奪。但是美方連巧取都沒有了，只剩下豪奪。

香港媒體引述中國社科院美國研究所研究員陶文釗分析指，中美都不希望氣球事件令兩國關係失控，相信會找到適當的辦法，「讓雙方都下了台階」。

另據法廣報導，王毅在慕尼黑的發言讓西方輿論「吃驚」，指王毅是中國最高外交官，把一個國際矚目的外交場合當作戰場，動用激烈的情緒化語言，讓一些觀察人士感嘆，此前西方輿論還在大談慕尼黑可能是中美化解氣球爭端的機會，沒想到，王毅顯現的卻是他做外交部長時人們記憶猶新的戰狼姿態。

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