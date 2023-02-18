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中國駐菲大使展示雷射測速儀 稱網上都有賣非軍用級

記者陳言喬／即時報導
中國大使館展示中國海警船照射菲律賓海警船的雷射儀器，稱網路上都可買到，並非軍用級雷射。（取材自菲律賓商報）
中國大使館展示中國海警船照射菲律賓海警船的雷射儀器，稱網路上都可買到，並非軍用級雷射。（取材自菲律賓商報）

菲總統小馬可仕日前召見中國駐菲大使黃溪連，就中國海警船以軍用級雷射照射菲船艦表達嚴重關切後。黃溪連事後表示並展示，那不是軍用級雷射，是網路上都可買到的手持式雷射測速儀。

菲律賓海岸防衞隊本月13日指控中國海警船在南海仁愛礁附近海域，以軍用級雷射照射菲方船隻，導致船員短暫失明10秒至15秒。14日小馬克仕召見並質問中國大使黃溪連，中菲關係出現陰影。

菲律賓商報報導，中國大使黃溪連17日召開記者會展示中國海警使用的雷射，他說：「他們（中國海警）使用的是一種手持式激光（雷射）測速儀，用於檢測船隻的速度和距離，他們使用的另一種是綠燈指針，就像你在課堂上實際使用的那樣。這些在網上很容易買得到，並非軍用級」。

他補充說：「我們已經解釋過了，當然，無意傷害菲方的任何人；我們是友好國家。」至於菲海岸警衛隊的船員因雷射而短暫失明的說法，黃溪連說：「聽到這個消息我感到非常難過，但正如我所說，這些不是軍用級激光，不會對任何人員或任何事物造成傷害。」

黃溪連呼籲加強溝通和對話機制，他指出海事部門和執法部門之間缺乏溝通機制。他說：「雙方應保持克制，不要採取任何單邊挑釁行動。歸根結底，你知道該水域是一個具爭議的水域。 因此，為了避免出現這種情況，我認為雙方都需要保持克制，不要採取任何單方面行動。」

菲律賓指控中國海警船用軍用雷射照射菲公務船，導致船員短暫失明。（取材自菲律賓海岸...
菲律賓指控中國海警船用軍用雷射照射菲公務船，導致船員短暫失明。（取材自菲律賓海岸防衛隊）

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