歐盟27國 2月底前解除中客入境限制

歐盟月底將解除中國旅客入境限制。圖為上月初法國機場人員檢查中國旅客的核酸證明。（Getty Images)

繼法國在中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅到訪後宣布取消對中國旅客入境限制措施之後，歐盟 輪值主席國瑞典 16日也宣布，27個成員國同意在2月底前取消對中國旅客的入境限制；瑞典政府更率先自2月18日起取消。據報導，四個不屬於歐盟的申根公約成員國，包括冰島丶列支敦斯登丶挪威及瑞士也同意了歐盟的措施，意味著將陸續跟進。

中國自1月8日起重新開放國際旅遊，歐美及日韓等國家以中國疫情不透明，需防範疫情輸入等原因，紛紛對中國入境旅客實施多種入境限制，包括登機前出示檢測 陰性證明、落地後接受檢測等，引發中國不滿，並對部分國家實施對等反擊。

不過近日多國宣布取消對中國旅客實施的入境限制措施，其中義大利在2月1日已放寬，改為「隨機檢測」。法國也在王毅日前到訪後宣布解除禁令，被視為是對中國釋出的善意。

繼義、法之後，法廣報導，歐盟輪值主席國瑞典在當地時間16日發出聲明，指在按整體政治危機反應機制而舉行的會議上，成員國考慮最近的疫情發展和衛生安全委員會意見後，同意在2月底前取消要求中國入境旅客登機前出示新冠檢測陰性證明的規定，另在3月中旬前停止對從中國旅客進行隨機抽驗。

聲明並指出，來自申根公約附屬會員國也列席會議。這被解讀為冰島丶列支敦斯登丶挪威及瑞士這四個申根公約國也同意歐盟的共識。

歐盟的聲明沒有闡釋有關中國疫情最新發展的詳情，而美國網媒「政客」報導則稱，醫學期刊「刺胳針」（也譯『柳葉刀』）上星期刊登一篇文章指有研究顯示，中國在去年11月14日至12月20日的個案發現，九成感染個案的變種病毒是BA.5.2 和 BF.7，與歐盟地區類似。此外，歐盟疾控中心研究也發現，抽查從中國抵歐班機的廢水和入境旅客也只見上述兩種病毒株。

另據中國媒體環球網報導，瑞典政府在16日當天宣布，自2月18日起，取消針對自中國入境者的臨時限制措施。該等臨時措施在當日到期，不再延長。瑞典衛生署表示，中國新冠病毒的感染傳播正在減少，且與世界其他地區越來越相似；但瑞典仍將繼續在機場等地對旅客隨機檢測。

另北京日報報導，多國近日放寬對華旅客「門檻」，除歐洲國家外，伊朗也對中國遊客實施免簽。