核心技術卡美國脖子? 中嚴審寧德時代、福特合約

外賓在福建寧德時代新能源科技股份有限公司內參觀。（中新社）

美國福特公司日前宣布，將在中企寧德時代技術協助下，投資35億美元在密西根州設立一座電動車電池廠。彭博報導，中國計畫對此合作項目進行額外審查。外界解讀，北京 此舉意在「卡美國脖子」，是中美地緣政治局勢緊張致商業活動複雜化的又一證明。

路透引述彭博報導指出，熟知內情人士表示，中國當局擔心，福特會因此取得寧德時代具有競爭力的技術；不過中國的把關可能也不致使雙方合約破局。福特發言人表示：「據我們所知，中國政府官員並未介入此事。」

知情人士稱，上述合作項目在獲得中國地方政府技術安全監管批覆後，中方高層做出了額外審查的指示，要求對此合約嚴加把關。

儘管這項合作體現了中國的技術優勢，並凸顯其對穩定全球供應鏈做出的貢獻，官方仍希望確保項目不會造成核心技術洩露，或與中國對美國機構和個人的制裁相衝突。

知情人士稱，審查結果將向中國政府高層匯報，目前並不清楚這些審查將以什麼形式進行，或持續多久。其中一位知情人士說，沒有跡象顯示該審查會令項目被叫停。

另幾位知情人士說，這個計畫受到北京高層額外安全檢視，一方面是交易本身的重要性，另一方面是考慮到其對中美關係的影響。

對於中國將審查寧德時代與福特合約，美國參議院情報委員會主席沃納（Mark Warner）批評，北京此次審查是既諷刺又虛偽之舉。

沃納說，西方國家的企業過去20年必須向他們的同行轉移技術，或被商業間諜竊取公司機密，如今北京卻要求對美中這次合作進行額外審查實在虛偽。 「他們（北京）一直強迫技術轉移和竊取技術，如今卻要逆向操作。」

美國共和黨籍參議員 盧比歐（Marco Rubio）日前要求總統拜登政府，檢討福特使用寧德時代技術以設立密西根電池廠的合約。

民主黨籍參議員曼欽 （Joe Manchin）的發言人表示，曼欽「已表明對汽車供應鏈仰賴中國的嚴重憂慮，在參議員曼欽全面評估此一合作關係前，福特須先回答一些嚴肅的問題」。