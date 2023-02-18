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中國、馬爾地夫互免簽協定17日生效

中國新聞組／北京18日電
中國與馬爾地夫(馬爾代夫)互免簽證協定17日生效。(視頻截圖)
中國與馬爾地夫(馬爾代夫)互免簽證協定17日生效。(視頻截圖)

中國與馬爾地夫(馬爾代夫)互免簽證協定17日生效，利多政策一發布，攜程平台上馬爾地夫目的地瀏覽量半小時環比增長200%。馬爾地夫向來位列出境熱門目的地前五，業內人士指出，當前是當地旅遊淡季，航班量有限，出境遊高峰或將在五一假期顯現。

中新社報導，據中國外交部領事司17日發布的消息，兩國互免簽證的協定已正式生效。中國公民持有效的中國護照因旅遊、商務、探親、過境等短期事由擬在馬爾地夫停留不超過30天，免辦簽證。擬入境馬爾地夫從事工作、定居、新聞報導等需該國主管部門事先批准的活動，應在入境前辦妥有關手續。‍

文匯報報導，中國自2月6日出境遊重啟以來，馬爾地夫跟團及「機票+酒店」個人遊打包產品熱度持續升高，馬爾地夫的團隊及個人遊打包產品預訂量位列出境熱門目的地前五。

攜程數據表明，2月6日至今，馬爾地夫搜索量環比1月同期增長150%，相關產品預訂量環比增長超五成。

攜程當前上線了近300條馬爾地夫「機票+酒店」打包及跟團產品，遊客更青睞選擇個人遊打包類產品，八成用戶從上海出發前往馬爾地夫，40%的用戶選擇了人均14000至23000元（人民幣，下同）的個人遊打包或跟團產品。

報導指出，春秋旅遊副總經理周衛紅稱，馬爾地夫免簽一方面凸顯出中國世界影響力的進一步提升；另一方面將極大增強遊客赴馬爾地夫的旅遊體驗感。「之前的落地簽需要遊客在經歷了近8小時的飛行後，與同班飛機的上百人在同一時間填報資料，消耗的時間和精力其實不小，如今免簽會讓旅行更加便捷。」

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