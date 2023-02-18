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俄烏戰將滿周年 王毅透露習近平2.24發表和平演說

特派記者賴錦宏／北京18日電
義大利當地時間十六日，中共中央外事辦主任王毅（右）在羅馬會見義大利副總理兼外長塔亞尼。（新華社）
義大利當地時間十六日，中共中央外事辦主任王毅（右）在羅馬會見義大利副總理兼外長塔亞尼。（新華社）

正在歐洲訪問的中共中央外事辦主任王毅當地時間16日在羅馬與義大利副總理兼外長塔亞尼（Antonio Tajani）會面。義方呼籲，中方應對俄羅斯施壓，為烏克蘭實踐「公正和平」。塔亞尼會後稱，王毅告訴他，中國國家主席習近平將於24日俄羅斯入侵烏克蘭一周年發表「和平演說」。

根據中國外交部的新聞稿，王毅表示，中方高度重視中義關係，願同義方深化全面戰略合作，使兩國關係實現更高水平發展。

王毅說，中國成功控制疫情，經濟強勁復甦，中外人員往來有序恢復。中義可以全面重啟各領域交往合作，盡快行動起來，「把被疫情耽誤的時間搶回來」。他並呼籲兩國可挖掘綠色、數位和第三方市場等方面的合作潛力，推動中義關係取得更多積極成果。

德國之聲中文網報導，義大利外交部表示，塔亞尼在會談上呼籲，中國必須發揮作用，推動烏克蘭和平發展。塔亞尼並說，「我確信北京已經準備好，將對此做出承諾」。

另據路透報導，塔加尼17日向義大利媒體說，王毅告訴他，「習近平將會在俄羅斯入侵烏克蘭一周年發表和平演說」。

塔加尼表示，他與王毅會晤中，要求中國盡所有能力遊說俄羅斯重返和平談判桌，確保烏克蘭獨立及結束戰爭。

而中國外交部的新聞稿指出，王毅強調，在烏克蘭問題上，中方所做的一直是「勸和促談」。

王毅預計當地時間17日參與德國慕尼黑安全會議並發表談話，隨後前往匈牙利，並在結束歐洲之行後拜訪俄羅斯。目前外界關注王毅是否會在慕尼黑安全會議期間與美國國務卿布林肯會面。

王毅 烏克蘭 俄羅斯

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