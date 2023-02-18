王毅會3國外長 批美就氣球事件過度反應 對華偏見荒謬

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅在出席慕尼黑安全會議期間簡短會見蒙古國外長巴特策策格。(取材自中國外交部)

中共中央政治局委員、外事辦主任王毅 在德國 當地時間17日出席慕尼黑安全會議期間，分別會見德國、巴基斯坦及蒙古外長，在與巴基斯坦外長比拉瓦爾會晤時，王毅批評美國就氣球事件過度反應，對中國的偏見與無知已達荒謬程度。

王毅表示，中巴是全天候戰略合作夥伴，中巴友誼堅如磐石。中方願同巴方一道，落實好兩國領導人達成的戰略共識，共建新時代更加緊密的命運共同體。

雙方還就當前國際局勢下加強相互支持交換意見。王毅指出，中國民用無人飛艇因不可抗力偏離航線進入美國上空，對於這一偶發意外事件，本應冷靜、理智和專業處理。但美方無視基本事實，濫用武力、過度反應、渲染炒作，這種近乎歇斯底里的作法顯示美方對中國的偏見和無知已到了荒謬的程度。

王毅指出，中方要求美方拿出解決問題的誠意，不要再因國內政治需要做出這種荒唐無稽的事情。

比拉瓦爾強調中國是巴基斯坦的全天候朋友，巴外交政策的重要支柱就是強化與中國的關係，推進中巴經濟走廊建設。他並指，巴方將堅定打擊恐怖主義，全力保護在巴中國企業和公民的安全。

王毅在會見德國外長貝爾伯克時表示，慕尼黑安全會議是重要的國際平台，期待本屆會議發出和平的聲音，形成合作的共識，共同維護多邊主義，維護聯合國憲章，維護二戰後得來不易的和平局面。

貝爾伯克表示，德方重視對華關係，堅持一個中國政策，希望德中儘快重啟各領域交流合作，進一步密切經貿往來。新冠疫情 、氣候變化等挑戰昭示，全球問題需要共同應對，維護國際秩序需要加強合作，德方願同中方就國際事務加強溝通協調。