我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融時報：美台國安高層下周將在華府AIT總部會面

裁員潮 新進華人留學生員工人心惶惶

王毅會3國外長 批美就氣球事件過度反應 對華偏見荒謬

記者葉文義／即時報導
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅在出席慕尼黑安全會議期間簡短會見蒙古國外長巴特策策格。(取材自中國外交部)
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅在出席慕尼黑安全會議期間簡短會見蒙古國外長巴特策策格。(取材自中國外交部)

中共中央政治局委員、外事辦主任王毅德國當地時間17日出席慕尼黑安全會議期間，分別會見德國、巴基斯坦及蒙古外長，在與巴基斯坦外長比拉瓦爾會晤時，王毅批評美國就氣球事件過度反應，對中國的偏見與無知已達荒謬程度。

王毅表示，中巴是全天候戰略合作夥伴，中巴友誼堅如磐石。中方願同巴方一道，落實好兩國領導人達成的戰略共識，共建新時代更加緊密的命運共同體。

雙方還就當前國際局勢下加強相互支持交換意見。王毅指出，中國民用無人飛艇因不可抗力偏離航線進入美國上空，對於這一偶發意外事件，本應冷靜、理智和專業處理。但美方無視基本事實，濫用武力、過度反應、渲染炒作，這種近乎歇斯底里的作法顯示美方對中國的偏見和無知已到了荒謬的程度。

王毅指出，中方要求美方拿出解決問題的誠意，不要再因國內政治需要做出這種荒唐無稽的事情。

比拉瓦爾強調中國是巴基斯坦的全天候朋友，巴外交政策的重要支柱就是強化與中國的關係，推進中巴經濟走廊建設。他並指，巴方將堅定打擊恐怖主義，全力保護在巴中國企業和公民的安全。

王毅在會見德國外長貝爾伯克時表示，慕尼黑安全會議是重要的國際平台，期待本屆會議發出和平的聲音，形成合作的共識，共同維護多邊主義，維護聯合國憲章，維護二戰後得來不易的和平局面。

貝爾伯克表示，德方重視對華關係，堅持一個中國政策，希望德中儘快重啟各領域交流合作，進一步密切經貿往來。新冠疫情、氣候變化等挑戰昭示，全球問題需要共同應對，維護國際秩序需要加強合作，德方願同中方就國際事務加強溝通協調。

王毅在會見蒙古國外長巴特策策格時表示，中蒙是近鄰，應常來常往，加強交流合作，密切在國際地區事務中的協調配合。巴特策策格表示，期待新的一年同中方保持高層交往勢頭，開展更廣泛的互利合作。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅在出席慕尼黑安全會議期間會見...
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅在出席慕尼黑安全會議期間會見巴基斯坦外長比拉瓦爾。(取材自中國外交部)
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅在出席慕尼黑安全會議期間會見...
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅在出席慕尼黑安全會議期間會見德國外長貝爾伯克。(大陸外交部)

王毅 德國 疫情

上一則

香江風情／香港賞櫻新熱潮 事關台灣

下一則

赴土耳其救援隊回香港 李家超讚優秀

延伸閱讀

氣球風波之際 中國農業部長見美駐中大使推動農業合作

氣球風波之際 中國農業部長見美駐中大使推動農業合作
氣球事件讓美中交惡…布林肯慕尼黑晤王毅 仍在協商

氣球事件讓美中交惡…布林肯慕尼黑晤王毅 仍在協商
金融時報：美副助理防長切斯將訪台 台方未否認

金融時報：美副助理防長切斯將訪台 台方未否認
中法戰略對話 王毅：願儘快重啟戰略、財金和人文交流

中法戰略對話 王毅：願儘快重啟戰略、財金和人文交流

熱門新聞

重慶市五中院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。（取材自澎湃新聞）

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

2023-02-13 13:54
因與多人發生不正當性關係、貪汙等事由，雲南省投資促進局原黨組書記、局長段穎被開除黨籍和公職。（取自《上觀新聞》）

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

2023-02-17 13:34
非法盜獵集團捕獲上千條蛇，藏在租屋地下室。（取材自微博）

租屋半夜傳詭異聲響 警在地下室搜出「千條駭人住客」

2023-02-11 23:15
唐小強參加綜藝節目錄影。(取材自一生百科)

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

2023-02-10 08:00
億萬富豪投資人索羅斯（George Soros）。(路透)

索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現

2023-02-16 17:34
杭州女子清理老房，找到媽媽珍藏的十幾盒「豪華被面」。（取材自青瞳視角）

杭州女清理老房 翻出媽媽「豪華寶貝」 朋友圈：快藏好

2023-02-14 10:00

超人氣

更多 >
對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事

對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事
與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開
影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞

影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞
劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」

劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」
伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷