「該重新連接了」 法國宣布馬克宏第一季將訪中

法國總統府宣布，總統馬克宏將在今年第一季訪問中國。圖為馬克宏過去會見中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅。（新華社）

「與中國政府重新連接的時候到了」，在中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅 會晤了法國總統馬克宏 及外長科隆納後，法國總統府16日宣布，馬克宏將在今年第一季訪問中國。此前，因新冠疫情以及外交緊張局勢，法國和中國的關係有所變冷。

法廣網引述法媒報導，法方認為，與中國重新建立聯繫的時機已經到來，法國總統府明確指出，它希望「重振」那些雙邊項目，並就氣候危機或烏克蘭 衝突等全球挑戰進行對話。

在雙邊關係方面，法國政府希望在中國市場的准入上能夠有「重新的平衡」，特別是在航空領域和農業。

王毅結束歐洲巡訪後將赴莫斯科，法方盼他能「傳達資訊」，「使俄羅斯回到談判桌上來」。馬克宏仍然希望說服中國向俄羅斯施加壓力，「為解決烏克蘭衝突做出貢獻」。

報導指出，此前，因新冠疫情以及外交緊張局勢，法國和中國的關係在2021年變得緊張。當時，歐洲實施制裁以抗議中國當局鎮壓維吾爾族穆斯林少數民族。北京也對歐洲議員進行了制裁作為報復。法國承認在這個問題上將保持現狀，並聲稱已經「非常明確」地向王毅提出了人權問題。

法國總統的一名顧問說，雙邊關係的這一復甦是和中國結束新冠清零政策相聯繫的。這名顧問還說，「我們已經三年沒有與中國當局直接接觸了」、「許多主題必須面對面的討論」。

新華社報導，王毅16日離法後赴義大利，在羅馬會見義國副總理兼外長塔亞尼。雙方就烏克蘭問題深入交換意見。