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中國酸美國：為何能看見氣球 不見俄州毒蘑菇雲？

中國新聞組／北京18日電
中國外交部發言人汪文斌17日質疑，美國為何能看見1萬8000公尺高空飛過的氣球，卻對俄亥俄州上空的氯乙烯「毒蘑菇雲」視而不見？（美聯社）
中國外交部發言人汪文斌17日質疑，美國為何能看見1萬8000公尺高空飛過的氣球，卻對俄亥俄州上空的氯乙烯「毒蘑菇雲」視而不見？（美聯社）

氣球風波引發中美關係新一輪緊張。中國外交部發言人汪文斌17日在記者會上發出四連問，包括質疑美國為何能看見1萬8000公尺高空飛過的氣球，卻對俄亥俄州上空的氯乙烯「毒蘑菇雲」視而不見？他重申，美方對氣球過度反應，更不應借此進行政治操弄，抹黑攻擊中方。另外，中國連稱出現氣球但無圖為證，有分析指，中國自編自導，以煽動反美情緒。

來源：youtube

本報系聯合報報導，在17日的中國外交部例行記者會上，有記者提問說，16日美國白宮新聞秘書尚皮耶稱，中國宣布制裁美軍工企業，旨在轉移對氣球事件注意力，想方設法扳回一局，但事實很清楚，「中方偵察氣球」的確出現在美領空內，美民眾和全世界都看到了中方不負責任的行為。

對此，汪文斌回應稱，談到轉移視線，他倒是很想問問美方，為什麼能看見1萬8000米高空飛行的氣球，卻對美國俄亥俄州上空的氯乙烯毒蘑菇雲視而不見？

日前，俄亥俄州發生一起因列車出軌而造成的重大環境災難。這列裝有致癌物氯乙烯的列車，3日在俄亥俄州東巴勒斯坦小鎮外脫軌後引發火災，現場火光沖天，更升起一個類似「蘑菇雲」的黑色濃煙。

汪文斌進一步表示，為什麼在北溪天然氣管線爆炸之初高調聲稱要調查追責，卻在美國記者有關最新調查報告出台之後又異常低調？美方還應該說明，美方後來擊落的三個高空物體到底是什麼？如果美方不認為這些物體出現在美國的領空是不負責任的行為的話，那麼美方又有什麼理由給中方亂扣帽子？

汪文斌表示，美方不應濫用武力、過度反應，更不應借此進行政治操弄，抹黑攻擊中方。

另據自由亞洲電台報導，中國民航當局16日指空中發現氣球，石家莊機場一度關閉，各地飛往石家莊的航班突然改變航向異地降落。「石家莊」一度登上熱搜第一位，不少網友促當局公開氣球圖片。有分析認為，中國自編自導受害者形象，以期煽動反美情緒。

報導說，石家莊16日下午1時許機場一度關閉，導致多架航班備降。機場方面表示，這是因為受到其他空域用戶占用，導致臨時空中管制。有旅客稱收到機場方面的短信，指由於軍事活動原因，改變航線。而民航華北局則稱，是發現了一顆氣球。

報導稱，但無人見到官方發布氣球圖片。而網友上傳的圖片顯示有軍機在空中掠過，但也看不到氣球。兩個多小時後，當局宣布機場恢復正常運作，未交代處理結果。

不少網友質問：「為何不見氣球，連一張氣球圖片也沒有？」甚至有網友嘲諷道：「演技逼真」。

據報導，石家莊媒體人王正表示，他不相信石家莊上空真的出現氣球。他認為這是一齣中國自導自演給國內人看的戲，為了表明中國也是間諜氣球的受害者，以圖激發反美情緒。

美軍日前完成打撈中國氣球殘骸。(路透)
美軍日前完成打撈中國氣球殘骸。(路透)

氣球 俄亥俄州 機場

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