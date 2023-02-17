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中伊聯合聲明發布 習近平同意擇期訪問伊朗

記者陳言喬／綜合報導
伊朗總統萊希15日到訪北京大學，接受北大名譽教授稱號。(取材自伊朗總統府官網)
伊朗總統萊希15日到訪北京大學，接受北大名譽教授稱號。(取材自伊朗總統府官網)

伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)14至16日對中國國事訪問，深化發展中伊全面戰略夥伴關係。中國外交部16日發布「中伊聯合聲明」，聲明包括伊核等五大部分，中國國家主席習近平並欣然接受萊希邀請在方便時間訪問伊朗。

新華社報導，這分「中伊聯合聲明」有五大部分，政治領域上，中伊兩國均致力於加強雙邊關係，促進各領域全面戰略合作。雙方堅定支持對方維護國家主權、領土完整和民族尊嚴。在安全和防務領域，雙方同意進一步加強反恐合作，維護國際和地區和平安全。

在經濟和發展合作領域，雙方繼續深化在貿易、農業、工業、可再生能源、基礎設施等領域合作。雙方同意進一步加強在共建一帶一路倡議和全球發展倡議框架內的合作。

教育和文化合作領域，雙方同意擴大在衛生、技術和科學領域全方位合作。雙方同意加強中文和波斯語教育，願互派留學生和教師。

在國際和地區問題，雙方重申伊朗核問題全面協議業經聯合國安理會第2231號決議核可，有助於確保伊核計畫的和平性質。美國單方面退出全面協議是當前局勢根源所在。雙方強調解除制裁並確保伊朗經濟紅利是全面協議的重要組成部分，應以可核查的方式全面解除所有相關制裁，推動全面協議恢復完整有效履行。

雙方強調裁軍和核不擴散對世界和平的重要性，重申尊重各國在「不擴散核武器條約」下不可剝奪的權利，即以和平為目的，能夠發展核科技，獲取核材料、技術和設備。

雙方簽署並達成了一系列協議和諒解備忘錄，涵蓋雙方各個合作領域。萊希並邀請習近平對伊朗進行國事訪問。習近平欣然接受邀請，表示願在方便時訪問伊朗。

另據財新網報導，伊朗總統萊希15日到訪北京大學，接受北大名譽教授稱號。萊希在演講中表示，伊朗和中國是兩個文明古國，兩國關係源遠流長，早在兩千多年前，兩國人民開闢了古老的絲綢之路，創造了輝煌的歷史，加強了相互之間的聯繫，通過相互之間的合作，謀求人類的共同幸福，在歷史上留下了美好的記憶。

伊朗總統萊希訪問中國，習近平在北京人民大會堂北大廳為萊希舉行歡迎儀式。（新華社）
伊朗總統萊希訪問中國，習近平在北京人民大會堂北大廳為萊希舉行歡迎儀式。（新華社）

伊朗 習近平 教育

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