疫後復常 中恢復與58國定期航班 春運收官 40天逾47億人次流動

2023年春運期間，旅客在北京北站出行。（中新社）

中國為期40天的春運15日收官。據有關部門初步匯總測算，本次春運全社會人員流動量約47.33億人次，其中，營業性客運量約15.95億人次，同比增50.5%，恢復至2019年同期的53.5%。此外，中國已經恢復與58個國家間的客運定期航班。其中，2月6日至12日，98家中外航空公司共執行795班，比「乙類乙管」政策發布前一周（1月2日至8日，482班）增長65%。

香港文匯報報導，國務院 聯防聯控機制春運工作專班發布消息，2023年春運40天，營業性客流量大幅回升。民眾累積的回鄉過年、探親訪友、旅遊度假、商務旅行等出行需求集中釋放，帶動客流迅速攀升，全社會人員流動量、營業性客運量均達到2020年春運以來的新高。

據測算，全社會人員流動量約47.33億人次，其中營業性客運量約15.95億人次。全國高速公路小客車流量累計11.84億輛次，載客量約為31.38億人次，比2022年同期增長18.6%，比2019年同期增長17.2%。

根據中國民航局16日通報，1月8日「乙類乙管」政策實施後，民航市場迅速恢復，運行安全平穩。接下來的新航季，在國內客運市場方面，將持續保持較快恢復態勢，航班量有望恢復並超過疫情 前水平。在國際航線航班方面，自1月8日起受理中外航空公司本航季恢復航班申請和新航季的增班申請。從上周（2月6日至12日）實際執行的航班情況來看，中國已經恢復與58個國家間的客運定期航班，98家中外航空公司共執行795班，比「乙類乙管」政策發布前一周（1月2日至8日，482班）增長65%。

報導指出，今年春運期間，上海浦東、虹橋機場 共保障進出港旅客813.63萬人次，同比增長39%，恢復至2019年同期六成水平；保障航班起降6.67萬架次，同比增長5.6%，恢復至2019年同期近八成水平。與此同時，國際及地區航班的復甦也令航空業形勢一片向好。目前，浦東機場國際及地區客運航班日均約110班，同比增長2倍多，通達全球31個國家43個國際航點。