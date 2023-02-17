盼中國遊客來 南韓商家推中文菜單、招牌

南韓商家推中文菜單、掛中文招牌。（取材自觀察者網）

因防疫措施引發中韓在核發簽證 上互為反制，爭議告一段落後，南韓 商家期待中國遊客的到來。韓媒以「我們在等待遊客，明洞、弘大的攤販們重新掛上中文招牌」為題報導稱，南韓業界對中國遊客的期待感與日俱增，首爾多個旅遊旺地的攤販們推出中文菜單、掛出中文招牌，還有店主臨時在背誦漢語對話。

觀察者網報導，值得注意的是，韓媒在報導「遊客」一詞時，並非使用外來語英語中的tourist或者「관광객」這個更常見的韓語表達，而是專門使用韓語標註出中文「遊客」（유커）的發音，並強調這是「中國遊客」（중국인관광객）。

韓聯社日前報導稱，南韓政府認為中國新冠疫情 流行已觸頂後回落趨穩，因此決定從2月11日起恢復向中國公民發放赴韓短期簽證。這是中國公民赴韓短期簽證時隔40天重新放開。

時隔3天，先驅經濟記者在首爾中區知名購物街明洞見到了銷售牛肉串的攤販，銷售招牌上寫著韓語、英語和中文版本的產品介紹。李姓攤主說，「聽說遊客們陸續回來了，所以從今天開始做生意。今年，中國遊客可能會特別多，所以招牌也特地加了漢語，還用了比較大的字體。」

銷售雞肉串的樸姓老闆也對中國遊客期待不已，「在新冠疫情之前，中國遊客很多，當時漢語交流很熟練，但現在已經有點生疏了，所以我重新背了漢語會話。」

韓媒強調，對中國遊客的期待感不斷增加這個現象不分行業。南韓整形外科也有人期待恢復「醫療旅遊」，明洞一家整形外科的工作人員透露，「到去年為止，根本看不見曾是主要收益來源的中國顧客的身影，主要都是日本人。」化妝品店的銷售員們也正在練習「你好」等用語，一位化妝品行業從業人士介紹，「今年開始，會主要安排能夠進行包括漢語在內的外語會話的職員。」