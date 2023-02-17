我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市警方提醒韓系車主 1根USB充電線 就能偷車

通膨效應 美國卡債去年Q4達9860億元 創新高

中國放棄清零後 紐約時報：超過百萬人染疫死

中國新聞組／北京17日電
圖為解封後上海街頭情景。（路透）
圖為解封後上海街頭情景。（路透）

中國去年12月驟然放棄世界上最嚴格的新冠（COVID-19疫情防控措施後，外界關注究竟有多少人因而染疫死亡。紐約時報16日引用多篇論文和專家意見估計，死亡人數約在100萬至150萬之譜。

中國官方在去年12月突然放棄動態清零的防疫政策，當時媒體及網傳訊息顯示，許多知名學者死亡、火葬場不堪重負、醫院人滿為患等。

根據中國官方嚴格的疫情死亡定義，且只統計在醫院死亡人數，截至2月9日的死亡人數為8萬3150人。

去年12月，中國官員只公布涉及呼吸衰竭的死亡人數，沒有包括死於肝、腎或心臟衰竭的感染者，直到1月中旬，政府開始發布因其他死因死亡的病例數據，但數字仍然不完整。許多民眾證實，醫院要求死者家屬不要寫上跟新冠相關的死因。

報導說，雖然不可能進行精確統計，但流行病學家一直在努力拼湊始於去年12月這波加速暴發疫情的未解之謎。根據4個互無關聯的學術團隊得出的估計大致相似：中國的新冠疫情可能已造成100萬至150萬人死亡。

紐時引用的估算結果，有兩個來自已在學術期刊上發表或正接受同行評議的論文，而另外兩個分析是由流行病學家在回應詢問時提供的。

其中一項較早的估計，是基於2022年上海疫情爆發的研究，發表在2022年5月的「自然醫學雜誌」（Nature Medicine）上，該論文的結論是：結束清零政策可能會使醫療保健系統不堪重負，估計造成160萬人死亡。

疫情 醫學 紐約時報

上一則

二孩入學潮 「最難上學」來了？ 多地發「紅色預警」

下一則

清零代價 中國去年至少砸3250億

延伸閱讀

習：新冠防控「創文明奇蹟」 間接證實3個月2億人染疫

習：新冠防控「創文明奇蹟」 間接證實3個月2億人染疫
台疫情明顯趨緩 確診0+N免隔離 最快3月上路

台疫情明顯趨緩 確診0+N免隔離 最快3月上路
中回擊：美氣球去年多次非法飛越新疆西藏

中回擊：美氣球去年多次非法飛越新疆西藏
陳明通搬「論文公版」為林智堅喊冤 余正煌擬告

陳明通搬「論文公版」為林智堅喊冤 余正煌擬告

熱門新聞

重慶市五中院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。（取材自澎湃新聞）

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

2023-02-13 13:54
唐小強參加綜藝節目錄影。(取材自一生百科)

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

2023-02-10 08:00
非法盜獵集團捕獲上千條蛇，藏在租屋地下室。（取材自微博）

租屋半夜傳詭異聲響 警在地下室搜出「千條駭人住客」

2023-02-11 23:15
杭州女子清理老房，找到媽媽珍藏的十幾盒「豪華被面」。（取材自青瞳視角）

杭州女清理老房 翻出媽媽「豪華寶貝」 朋友圈：快藏好

2023-02-14 10:00
詐騙份子盜用照片合成「趙勝利」的軍官照，發給受騙女性 。（取材自紅星新聞）

「國泰民安臉」遭盜照 專騙女性…有人慘失400萬

2023-02-12 08:00
近日「成都街頭某路段出現大量飛鳥『撞』向路邊大樹」的影片在網上傳播，引發關注。(網路照片)

成都大量飛鳥撞向路邊大樹 地震前兆？ 專家回應了

2023-02-10 13:14

超人氣

更多 >
冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人
旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生

旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生
劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光

劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光
新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相
新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用

新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用