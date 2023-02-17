中國放棄清零後 紐約時報：超過百萬人染疫死

圖為解封後上海街頭情景。（路透）

中國去年12月驟然放棄世界上最嚴格的新冠（COVID-19 ）疫情 防控措施後，外界關注究竟有多少人因而染疫死亡。紐約時報 16日引用多篇論文和專家意見估計，死亡人數約在100萬至150萬之譜。

中國官方在去年12月突然放棄動態清零的防疫政策，當時媒體及網傳訊息顯示，許多知名學者死亡、火葬場不堪重負、醫院人滿為患等。

根據中國官方嚴格的疫情死亡定義，且只統計在醫院死亡人數，截至2月9日的死亡人數為8萬3150人。

去年12月，中國官員只公布涉及呼吸衰竭的死亡人數，沒有包括死於肝、腎或心臟衰竭的感染者，直到1月中旬，政府開始發布因其他死因死亡的病例數據，但數字仍然不完整。許多民眾證實，醫院要求死者家屬不要寫上跟新冠相關的死因。

報導說，雖然不可能進行精確統計，但流行病學家一直在努力拼湊始於去年12月這波加速暴發疫情的未解之謎。根據4個互無關聯的學術團隊得出的估計大致相似：中國的新冠疫情可能已造成100萬至150萬人死亡。

紐時引用的估算結果，有兩個來自已在學術期刊上發表或正接受同行評議的論文，而另外兩個分析是由流行病學家在回應詢問時提供的。

其中一項較早的估計，是基於2022年上海疫情爆發的研究，發表在2022年5月的「自然醫學 雜誌」（Nature Medicine）上，該論文的結論是：結束清零政策可能會使醫療保健系統不堪重負，估計造成160萬人死亡。