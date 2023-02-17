習近平宣布防疫勝利 「創文明史奇蹟」法媒稱為清零政策平反

習近平表示，中國抗疫取得重大勝利，創「文明史奇蹟」。（路透）

中共 中央政治局常務委員會16日召開會議，聽取新冠疫情 防控工作匯報。習近平 在會議上宣布，中國已取得疫情防控重大決定性勝利，「創造了人類文明史上人口大國成功走出疫情大流行的奇蹟」。分析指出，這代表中共認定中國已走出新冠流行，防疫措施可望進一步鬆綁。但外媒解讀不同， 認為習的發言，足以反映他不甘心親自指揮的清零政策被拋棄。

央視新聞報導，會議指出，三年多來，以習近平為核心的中共中央因時因勢優化調整防控政策措施，成功避免了致病力較強、致死率較高的病毒株的廣泛流行，有效保護了人民群眾生命安全和身體健康，為打贏疫情防控阻擊戰贏得了寶貴時間。

習近平在會中表示，2022年11月以來，中國圍繞「保健康、防重症」，不斷優化調整防控措施，較短時間實現了疫情防控平穩轉段，2億多人得到診治，近80萬重症患者得到有效救治，新冠死亡率保持在全球最低水平，「取得疫情防控重大決定性勝利，創造了人類文明史上人口大國成功走出疫情大流行的奇蹟」。

習近平強調，「實踐證明，黨中央對疫情形勢的重大判斷、對防控工作的重大決策、對防控策略的重大調整是完全正確的，措施是有力的，群眾是認可的，成效是巨大的。」

但據法廣網報導，從官媒通稿看，這次會議除了避免提及「清零」，幾乎把清零期間描述清零政策如何之好的語言全用上了。顯得是要為被民間聞之色變的清零政策「平反」，甚至做出「輝煌」的總結。

有分析指，習近平不甘心讓自己指揮的清零政策不明不白被拋棄了，因此他需要給自己一個正面的說法。

北京之春榮譽主編胡平發推評論說，在發生了史上空前的疫情海嘯，全國的火葬場都排大隊日夜加班之後，中共當局居然還好意思說，在習近平親自指揮親自部署下，中國的「新冠死亡率保持在全球最低水平，取得疫情防控重大決定性勝利，創造了人類文明史上人口大國成功走出疫情大流行的奇蹟。」