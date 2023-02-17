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通膨效應 美國卡債去年Q4達9860億元 創新高

清零代價 中國去年至少砸3250億

記者廖士鋒／綜合報導
中共中央政治局常務委員會會議要求，科學謀畫下一階段疫苗接種工作。圖為內蒙古呼和浩特市一位老人在接種疫苗。（新華社）
中共中央政治局常務委員會會議要求，科學謀畫下一階段疫苗接種工作。圖為內蒙古呼和浩特市一位老人在接種疫苗。（新華社）

對於早前堅持「動態清零」的代價，中國官方向來諱莫如深。不過單就防疫上的財政支出來看，光是去年，就超過人民幣3200億元，這還不含舉債的數字。而高昂的防疫支出，對地方政府的財政也造成巨大的影響。

路透近日整理中國各省地方政府去年的預算報告指出，在全中國31個省區市中，至少有20個省份披露了去年的抗疫支出，其中富裕省份支出最多。

統計並顯示，去年各省至少花了人民幣3250億元（約473.7億美元）用於遏制新冠疫情。

例如，經濟大省廣東省去年防疫花費了人民幣711.4億元（約103.7億美元），投入疫苗接種、PCR檢測和醫務人員補貼，這個數字比2021年增長了近五成七，更是2020年的兩倍之多。

另一經濟大省江蘇省則耗資人民幣423億元（約61.6億美元）於防疫，是2021年的28倍。上海去年上半年的封城，則花費人民幣167.7億元（約24.4億美元）用於醫療、方艙醫院建設和醫療設備採購。

報導指出，由於防疫開支主要由地方財政承擔，而地方政府土地幾已用罄，賣地收入大幅下跌，加上經濟增長下滑、稅費收入減少，各省市區的地方財政早已捉襟見肘。

信評機構「穆迪」的分析師預計，由於土地出讓收入持續疲軟、財政赤字居高不下以及直接、間接債務持續增長，中國地方政府今年的信貸狀況將出現負增長，但經濟逐步復甦和小幅度減稅，將稍稍提升地方政府的預算收入。

防疫 預算 檢測

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