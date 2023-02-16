中伊發布「伊核問題」等聯合聲明 習近平擇期訪問伊朗

伊朗總統萊希訪問中國，習近平在北京人民大會堂北大廳為萊希舉行歡迎儀式。（新華社）

伊朗 總統萊希(Ebrahim Raisi)14至16日對中國國事訪問，中國外交部16日發布「中伊聯合聲明」，聲明包括伊核等五大部分。中國國家主席習近平 並欣然接受萊希邀請在方便時間訪問伊朗。

新華社報導，應中華人民共和國主席習近平邀請，為深化發展中伊全面戰略夥伴關係，伊朗伊斯蘭共和國總統萊希於2023年2月14日至16日對中國進行國事訪問。兩國元首在會談期間就一系列雙、多邊議題交換意見。

一、政治領域

不論國際形勢如何變化，中伊兩國均致力於加強雙邊關係，促進各領域全面戰略合作。雙方重申在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持。雙方堅定支持對方維護國家主權、領土完整和民族尊嚴。中方堅決反對外部勢力干涉伊朗內政，破壞伊朗安全穩定。伊方將繼續奉行一個中國政策。中方支援伊方在地區和國際事務中發揮更大作用。

二、安全和防務領域

雙方同意進一步加強反恐合作，維護國際和地區和平安全。雙方同意加強兩國防務部門間的戰略溝通，開展兩軍各層級各領域交流合作，擴大聯演聯訓和人員培訓規模。雙方同意於2023年內在北京召開兩國公安內政安全聯合工作組第四次會議。

三、經濟和發展合作領域

雙方繼續深化在貿易、農業、工業、可再生能源、基礎設施等領域合作。中方願幫助伊方提升糧食安全和綜合農業生產力，同意統籌利用對外援助、技術交流及經貿合作等資源，共建現代化農業聯合實驗室、開展農業技術合作示範專案。

雙方同意進一步加強在共建一帶一路倡議和全球發展倡議框架內的合作。雙方願於2023年內相互邀請50名政黨、智庫、媒體等人士訪問對方國家，開展治國理政經驗交流。

四、教育 和文化合作領域

雙方同意擴大在衛生、技術和科學領域全方位合作。雙方同意進一步為伊朗在華留學生提供便利，同意相互提供獎學金。雙方同意加強中文和波斯語教育，願互派留學生和教師。未來5年中方願向伊方提供100個國際中文教師獎學金。中方歡迎伊方宣佈對中國遊客實施免簽。

五、國際和地區問題

雙方重申伊朗核問題全面協議業經聯合國安理會第2231號決議核可，有助於確保伊核計畫的和平性質。美國單方面退出全面協議是當前局勢根源所在。雙方強調解除制裁並確保伊朗經濟紅利是全面協議的重要組成部分，應以可核查的方式全面解除所有相關制裁，推動全面協議恢復完整有效履行。

雙方重申堅定支持中東無核及其他大規模殺傷性武器區建設。雙方憶及《不擴散核武器條約》締約國審議大會重申以色列加入《條約》並將其所有核設施置於原子能機構的全面保障監督之下的重要性。

雙方強調裁軍和核不擴散對世界和平的重要性，重申尊重各國在《不擴散核武器條約》下不可剝奪的權利，即以和平為目的，能夠發展核科技，獲取核材料、技術和設備。

雙方反對任何國家的單邊脅迫措施以及由政治目的驅動的限制性措施，這阻礙了《不擴散核武器條約》成員國行使和平發展和利用核技術和核能的權利。

雙方堅決反對一些國家將國際原子能機構保障監督協議落實工作政治化的企圖，支援國際原子能機構以公正、客觀和專業的方式開展監督核查工作，機構總幹事也應嚴格根據機構原則和規定履職。

雙方重申根據1990年10月國際原子能機構大會通過的533號決議，專用于和平目的的核活動和核設施應免於被襲擊。雙方譴責襲擊、威脅襲擊和蓄意破壞專用于和平目的的核設施。

雙方簽署並達成了一系列協議和諒解備忘錄，涵蓋雙方各個合作領域。

萊希總統邀請習近平主席對伊朗進行國事訪問。習近平主席欣然接受邀請，表示願在方便時訪問伊朗。兩國元首強調願保持密切溝通，致力於深化兩國全面戰略夥伴關係。