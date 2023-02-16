中國人民收入下降不敢花錢 專家：報復性存錢 讓復甦乏力

中國全力促進消費。圖為重慶打造多元消費場景 點亮沿江「夜經濟」，遊客在位於重慶市渝中區的十八梯傳統風貌區觀看相聲表演。（新華社）

中國全力復甦經濟，擴大內需促進消費，香港 01評論指出，當前中國想盡千方百計希望促進消費，而消費卻不升反降，原因就在人們的消費能力下降，為防風險而不敢消費。

「求是」雜誌16日刊發習近平去年12月在中央經濟工作會議上「當前經濟工作的幾個重大問題」的部分內容。習近平表示，當前經濟運行面臨的突出矛盾是「總需求不足」，必須大力實施擴大內需，促進消費。

香港01引述專家評論稱，2023年農曆春節，中國消費市場出現了回暖跡象，但是離人們期待的「報復性」還有很遠距離。且據統計，人們更願意儲蓄，而不敢消費；原本寄望於拉動消費的年輕人反而成為最愛存錢的群體，一份專業報告顯示，在接受調查的40歲以下人群中，90後每月有存錢習慣的所占比例最大，占到41.7％。95後緊隨達到了40.6％。

香港01這篇「中國消費復甦乏力，原因與出路在哪裡？」評論文章指出，一般人們對未來經濟與收入的預期越樂觀，消費意願就越強，甚至願意借錢消費（比如房貸車貸和各種信用經濟）；反過來，當人們對未來收入預期趨向悲觀，消費意願就會變弱，會將更多的錢存起來，也不會有消費意願，更不用說借款消費。

這就是當前中國想盡千方百計希望促進消費，而消費卻不升反降的原因。為什麼「報復性消費」沒來，「報復性存錢」卻來了，原因很簡單，就是人們的消費能力下降，對未來的收入預期下降了。

這幾年疫情影響，再加上各種內外因素疊加，在衝擊到經濟增長的同時，也影響到了社會可支配收入，使得人們對未來經濟與收入預期缺乏信心，大家出於防風險考慮，更願意把收入轉入儲蓄。

文章分析，這幾年中國投資 收益下降，市場風險上升，人們的投資意願不足，原本人們寧願借錢投資的心態也發生了逆轉，更願意儘早償還貸款 ，降低負債。所以一方面個人長期信貸消費增長緩慢，另一方面卻紛紛提前償還銀行貸款，最近一些銀行連提前還房貸都要排到半年之後。

文章稱，除了繼續「放水」刺激消費，真正有效的辦法有兩條。第一，回歸以經濟建設為中心，讓貨幣在市場中流通起來，當社會經濟活躍起來，人們對整體經濟有信心了，消費意願自然會提升。第二，要大力提高居民收入，特別是要提升居民收入在整體國民收入中的比重，讓普通家庭和個人能從國家經濟增長中分享到更多果實。

文章引用經濟學家殷劍峰等人的研究，指中國經濟增長速度一直不低，但是居民收入占國民收入的比重卻長期嚴重偏低，成為居民收入增長乏力和社會內卷的一個重要原因。也導致財富向廣義政府集中，企業負擔過重，同時居民收入增長也與經濟增長不匹配。

比較2012至2020年中美兩國的國民收入分配結構，中國政府和企業部門的收入占比分別是20%和19%，而美國政府和企業部門的收入占比分別為9%和16%。

所以，要增加居民收入，並且將收入轉化為消費，就必須重新劃分三者分配比重，尤其是降低政府收入在國民經濟中的收入比重，把這部分錢轉移為居民收入。