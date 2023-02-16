遭遇強烈反彈 新疆主席取消訪英

新疆主席艾爾肯．吐尼亞孜近期欲訪歐洲卻因人權問題引發反彈，除前往巴黎和布魯塞爾出訪的計畫告吹外，他造訪英國的行程也因國會議員強烈反對而取消。(取材自維基百科)

中國新疆維吾爾 自治區人民政府主席艾爾肯．吐尼亞孜（Erkin Tuniyaz），近期欲訪歐洲卻因人權問題引發反彈。在前往巴黎和布魯塞爾計畫告吹後，英國 外交部14日證實，吐尼亞孜原訂本周造訪倫敦的行程遭國會議員強烈反對而取消。

外交部發言人表示，中國在新疆侵犯人權，令人無法接受，而英國政府會繼續運用所有機會對此採取行動。

英國衛報及美國Politico網站早前報導，吐尼亞孜原定13日抵達倫敦，隨後前往巴黎，並在19日至21日到訪布魯塞爾，與歐盟官員會面。而後Politico取得歐洲官員的電子郵件，信上稱吐尼亞孜的訪問因「國內有重要行程」而取消。

德國之聲報導，吐尼亞孜訪問消息在歐洲掀起強烈反彈聲浪。對華政策跨國議會聯盟（IPAC）指控，吐尼亞孜主政新疆期間，當地的維吾爾人與其他穆斯林群體被強制關押至「再教育營」，面臨強迫勞動、強制絕育等遭遇。2021年，吐尼亞孜因涉嫌大規模侵犯維族人權，遭美國國務院制裁。

英國外交部官員多徹蒂（Leo Docherty）9日曾替英國政府的舉動辯護。他表示，吐尼亞孜並不是由英國邀請的，且英國不會大張旗鼓招待他、不會舉行部長級會議，僅以穩健的方式與他互動，並向他提出新疆的人權疑慮。

然而，英國政府的說法並未平息爭議。大批示威者13日聚集在英國外交部外，高舉「替維族爭自由」、「中國，停止對維族種族滅絕」等標語，抗議吐尼亞孜來訪。

中國外交部14日則稱，不掌握新疆維吾爾自治區負責人出訪的具體訊息。

另據美國之音報導，中國當局10日在新疆拘留哈薩克活動人士加娜古麗·朱馬太。駐柏林的中國和中亞問題專家魯恩·斯汀伯格指出，朱馬太在她姊姊位於新疆首府烏魯木齊沙依巴克區的家中被警察帶走。在被捕前，朱馬太曾接到中國警方要求她前往的電話。

根據新疆受害者數據庫，朱馬太是一名藝術家和音樂家，她於2017年被拘留，2018年2月被送進「學習班」，2019年10月18日因身體不好獲釋。