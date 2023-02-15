中伊抱團取暖？學者：西方國家急了

中國國家主席習近平（右）14日與伊朗總統萊希舉行會談，伊朗總統是否藉訪中「抱團取暖」，也受外界關注。（新華社）

中伊兩國元首會談時均強調堅決反對單邊主義和霸權霸凌 ，堅決反對外部勢力干涉內政。寧夏大學中國阿拉伯國家研究院院長李紹先表示，中伊面臨一個共同問題，就是單邊主義和霸權霸凌。在此背景下，中伊加強戰略合作具有重要積極意義，「也讓西方國家著急」。此外，伊朗 總統是否藉訪中「抱團取暖」，也受外界關注。

香港文匯報報導，伊朗是單邊主義的最大受害者之一，被美國制裁封鎖已40多年，國計民生受到極大影響。中國方面則被美國列為長期戰略打壓的主要目標。

李紹先認為，伊朗總統萊希此次訪華有兩項主要內容：一是在政治上提升雙邊關係，在政治戰略上加強互信；二是在經濟上推進中伊長期合作計畫。

李紹先指出，中伊合作對雙方都是有利的，中伊關係實際上互補性非常強，雙方是天然的合作夥伴。對伊朗而言，由於其受到打壓封鎖，現在無論是將加入上合組織，還是「向東看」和中國加強關係，都是突破封鎖、使自身生存環境變得寬鬆的重要舉措。就中國來講，伊朗資源十分豐富，除了人們熟知的能源、石油、天然氣，伊朗農業等許多自然資源亦非常豐富。

李紹先強調，中伊關係走近，美國等西方國家其實是很著急的，西方國家實際上也很擔心中伊關係加強。

另據自由亞洲電台報導，隨著美中競爭激化，中國當局是否只能抓牢伊朗等威權國家「抱團取暖」?對此，美國巴克內爾大學（Bucknell University）政治學與國際關係教授朱誌群表示，中國這次接待萊希，並非有意與伊朗建立聯盟反抗西方，「去年12月習近平訪問了沙烏地阿拉伯 ，受到隆重接待，被稱為中沙關係進入新時代。而沙烏地阿拉伯的主要競爭對手伊朗似乎被冷落。這次中國歡迎伊朗總統訪問是為了平衡中沙和中伊關係， 進一步加強跟中東所有國家的關係。」