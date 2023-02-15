劍指美國？習近平會見伊朗總統：對抗單邊主義

中國國家主席習近平（左）14日與伊朗總統萊希會談。(美聯社)

中國國家主席習近平 昨與訪華的伊朗 總統萊希會談，習近平強調，中方始終從戰略高度看待和發展中伊關係，無論國際和地區形勢如何變化，中方都將毫不動搖發展同伊朗的友好合作，推動中伊全面戰略夥伴關係不斷得到新發展。習在會談時劍指美國，稱支持伊朗抵禦單邊主義、霸凌 主義，並在核心利益問題上相互支持。

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去年12月，習近平赴沙烏地阿拉伯進行國是訪問，並出席中國—海灣阿拉伯國家合作委員會峰會（中海峰會），由於中海峰會發表的聯合聲明涉及「伊核問題」和伊朗管轄的爭議島嶼，彭博報導曾指，「習的沙烏地阿拉伯之行的某些方面引起伊朗政府內部不滿」，北京與伊朗關係因此受矚。

據央視報導，習近平昨在會見指出，中伊兩國關係經受住各種國際風雲變幻考驗，戰略互信不斷鞏固。中方始終從戰略高度看待和發展中伊關係，無論國際和地區形勢如何變化，中方都毫不動搖發展同伊朗的友好合作，推動中伊全面戰略夥伴關係不斷得到新發展。

他強調，中方支持伊方維護國家主權獨立、領土完整、民族尊嚴，支持伊方抵禦單邊主義、霸凌主義，反對外部勢力干涉伊朗內政，願繼續在涉及彼此核心利益問題上同伊方堅定相互支持。中方願同伊方落實好兩國合作計畫，深化貿易、農業、工業、基礎設施等領域務實合作，進口更多伊朗優質農產品。中方願同伊方繼續開展共建「一帶一路」合作。

習近平指出，維護中東穩定攸關地區國家和人民福祉，對維護世界和平、促進全球經濟發展、保障能源穩定供應至關重要。中方支持地區國家通過對話協商化解矛盾，願繼續為促進地區和平穩定發揮建設性作用。中方將繼續建設性參與伊朗核問題全面協議恢復履約談判，支持伊方維護正當合法權益，推動伊朗核問題妥善解決。

萊希則稱，兩國是值得彼此信任的真誠戰略夥伴，不會受到任何國際和地區形勢變化影響；伊方堅定支持中方維護國家主權和領土完整。

萊希並指出，伊方希望同中方加強各層級交往，深化貿易、基礎設施等領域務實合作，歡迎中國企業赴伊投資。伊方堅定支持中方提出的「一帶一路」倡議，將積極參與。伊中都堅決反對單邊主義和霸權霸凌，堅決反對外部勢力干涉內政。伊方堅定支持中方維護國家主權和領土完整。

兩國元首還就共同關心的國際地區問題交換了意見。萊希訪問中國期間，雙方將發表聯合聲明。