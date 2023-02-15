我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲

圖輯／「偶像始祖」劉文正 歌曲傳遍華語圈、東南亞

劍指美國？習近平會見伊朗總統：對抗單邊主義

特派記者賴錦宏／北京報導
中國國家主席習近平（左）14日與伊朗總統萊希會談。(美聯社)
中國國家主席習近平（左）14日與伊朗總統萊希會談。(美聯社)

中國國家主席習近平昨與訪華的伊朗總統萊希會談，習近平強調，中方始終從戰略高度看待和發展中伊關係，無論國際和地區形勢如何變化，中方都將毫不動搖發展同伊朗的友好合作，推動中伊全面戰略夥伴關係不斷得到新發展。習在會談時劍指美國，稱支持伊朗抵禦單邊主義、霸凌主義，並在核心利益問題上相互支持。

來源：YouTube

去年12月，習近平赴沙烏地阿拉伯進行國是訪問，並出席中國—海灣阿拉伯國家合作委員會峰會（中海峰會），由於中海峰會發表的聯合聲明涉及「伊核問題」和伊朗管轄的爭議島嶼，彭博報導曾指，「習的沙烏地阿拉伯之行的某些方面引起伊朗政府內部不滿」，北京與伊朗關係因此受矚。

據央視報導，習近平昨在會見指出，中伊兩國關係經受住各種國際風雲變幻考驗，戰略互信不斷鞏固。中方始終從戰略高度看待和發展中伊關係，無論國際和地區形勢如何變化，中方都毫不動搖發展同伊朗的友好合作，推動中伊全面戰略夥伴關係不斷得到新發展。

他強調，中方支持伊方維護國家主權獨立、領土完整、民族尊嚴，支持伊方抵禦單邊主義、霸凌主義，反對外部勢力干涉伊朗內政，願繼續在涉及彼此核心利益問題上同伊方堅定相互支持。中方願同伊方落實好兩國合作計畫，深化貿易、農業、工業、基礎設施等領域務實合作，進口更多伊朗優質農產品。中方願同伊方繼續開展共建「一帶一路」合作。

習近平指出，維護中東穩定攸關地區國家和人民福祉，對維護世界和平、促進全球經濟發展、保障能源穩定供應至關重要。中方支持地區國家通過對話協商化解矛盾，願繼續為促進地區和平穩定發揮建設性作用。中方將繼續建設性參與伊朗核問題全面協議恢復履約談判，支持伊方維護正當合法權益，推動伊朗核問題妥善解決。

萊希則稱，兩國是值得彼此信任的真誠戰略夥伴，不會受到任何國際和地區形勢變化影響；伊方堅定支持中方維護國家主權和領土完整。

萊希並指出，伊方希望同中方加強各層級交往，深化貿易、基礎設施等領域務實合作，歡迎中國企業赴伊投資。伊方堅定支持中方提出的「一帶一路」倡議，將積極參與。伊中都堅決反對單邊主義和霸權霸凌，堅決反對外部勢力干涉內政。伊方堅定支持中方維護國家主權和領土完整。

兩國元首還就共同關心的國際地區問題交換了意見。萊希訪問中國期間，雙方將發表聯合聲明。

伊朗 習近平 霸凌

上一則

中伊抱團取暖？學者：西方國家急了

下一則

2月18日起 中國恢復核發南韓短期簽證

延伸閱讀

間諜氣球成威脅論據 北京得不償失

間諜氣球成威脅論據 北京得不償失
「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」
伊朗總統應習近平邀請訪中 北京如何修補關係受注目

伊朗總統應習近平邀請訪中 北京如何修補關係受注目
中國：伊朗總統萊希2月14日至16日應邀訪華

中國：伊朗總統萊希2月14日至16日應邀訪華

熱門新聞

重慶市五中院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。（取材自澎湃新聞）

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

2023-02-13 13:54
唐小強參加綜藝節目錄影。(取材自一生百科)

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

2023-02-10 08:00
非法盜獵集團捕獲上千條蛇，藏在租屋地下室。（取材自微博）

租屋半夜傳詭異聲響 警在地下室搜出「千條駭人住客」

2023-02-11 23:15
日本前首相安倍晉三2022年7月遭刺殺身亡、震驚全球，不過他口述的「安倍晉三回憶錄」8日正式出版，其中披露中國國家主席習近平曾向安倍表示「若我在美國出生、可能不會加入共產黨」。(路透)

安倍回憶錄曝秘辛 習近平稱「若生在美國不會加入共產黨」

2023-02-08 19:47
中國大飛機C919 驗證飛行發動機「反推」故障 3月商業首航恐難行。（中新社）

中國產C919驗證飛行發動機反推故障 3月商業首航恐難行

2023-02-07 17:26
杭州女子清理老房，找到媽媽珍藏的十幾盒「豪華被面」。（取材自青瞳視角）

杭州女清理老房 翻出媽媽「豪華寶貝」 朋友圈：快藏好

2023-02-14 10:00

超人氣

更多 >
密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救

密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救
美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善

美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善
一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處

一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處
砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真
布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙

布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙