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中國歐盟商會：歐商沒信心 僅12%願在滬設總部

中國新聞組／北京15日電
中國歐盟商會調查指跨國企業在上海設立總部的信心不再。圖為從上海外灘遙望陸家嘴。(Getty Images)
中國歐盟商會調查指跨國企業在上海設立總部的信心不再。圖為從上海外灘遙望陸家嘴。(Getty Images)

中國歐盟商會14日發布新年度的「上海建議書」，稱跨國企業在上海設立總部的信心不再，僅12%的歐商願意在上海設亞太總部，而500家中企因去年封城和清零政策所帶來的干擾，已轉往新加坡設立總部。歐盟商會列出八項建議，呼籲上海應重拾國際競爭力。

美國之音報導，中國歐盟商會2023/2024年度的「上海建議書」中指出，上海歐商的營運去年受到疫情衝擊，有高達92%的歐商都因供應鏈中斷而出現營收虧損，也間接重創上海的營商環境。

該報告稱，上海作為跨國企業設立區域總部的吸引力在過去十年間已漸漸褪色。去年後三季度，因封控政策導致人員旅行流動的受限，使得不少外企員工有長達2年的時間無法回上海返崗，許多人甚至永久撤出上海，這使得新加坡成為最大的受益者，高達500家中國公司也於2022年轉出上海，而在新加坡註冊亞太總部。

該會去年的「商業信心民調」還發現，只有12%的受訪歐商會員企業願意在上海設立總部。外籍人才流失的問題也嚴重威脅到歐企的創新力。

歐盟商會預估，在中國的德國籍員工社區約有25%的人自上海封城後便撤出中國，而法國和義大利籍員工社區則流失了約20%的人才，包括位於上海多所國際學校的跨國師資去年都出現40%的流動，遠高於2021年約30%的流動率及新冠疫情爆發前約15%相對偏低的流動率。 

報導指出，歐盟商會呼籲上海當局重拾上海的國際競爭力，除了鬆綁防疫措施外，歐盟商會建議上海當局改善營商環境、打造宜居的生活環境以利吸引人來，並為歐洲籍的中小企業提供融資援助，包括疫後的減稅、減租紓困方案，更要解決法規障礙，以利招商引資。

歐盟商會也進一步呼籲上海當局消除外商進入中國市場的障礙，並推動公平的商業競爭遊戲規則，且厲行人民幣國際化的改革和智慧財產權的保護，以提升上海作為國際金融中心的地位和鼓勵外企的創新等等。

歐盟 新加坡 疫情

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