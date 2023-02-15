去年全球38%奢侈品被中國人買走 銷售額近兆人民幣

數據顯示，中國人依然是全球奢侈品消費的最重要力量。(取材自每日經濟新聞/視覺中國圖)

中國高端消費領域專業研究和顧問機構要客研究院14日發布「2022中國奢侈品報告」。數據顯示，2022年，中國人奢侈品市場銷售額最終實現9560億元（人民幣，下同），在全球奢侈品市場占比高達38%，中國人依然是全球奢侈品消費的最重要力量。

據新京報，要客研究院院長周婷指出，以奢侈品為核心的高端消費，是中國拉動內需的主要動力之一。

每日經濟新聞報導，「報告」顯示，2022年全球奢侈品市場進一步復甦，獲得17%的同比增長，市場規模達2兆5450億元。全球奢侈品市場走出了疫情 陰霾，並獲得較快發展，特別是頭部奢侈品品牌，就2022年財報來看，平均市場規模較2019年提升了30%以上。

中國市場方面，2022年，中國人奢侈品市場銷售額達9560億元，在全球奢侈品市場占比高達38%，中國人依然是全球奢侈品消費的最重要力量。

值得關注的是，去年中國奢侈品市場線上交易快速增長。2022年，國際奢侈品品牌在中國的線上銷售額獲得了31%的高速增長，達2200億元。線上全線布局成為國際奢侈品品牌的普遍策略。品牌官網、微信 小程序、電商平台、抖音 等成為「必爭之地」。在此背景下，基於抖音的內容運營、基於小程序的活動策畫、基於社交軟件的圈層營銷，成為國際奢侈品品牌線上業務的三大亮點。

此外，跨境交易依然是線上奢侈品業務的主要增長點之一。特別是大量高端小眾品牌，在2022年借助線上平台布局，給中國奢侈品市場注入了很多新鮮活力。據要客研究院預測，未來3年到5年，進入中國市場的國際高端小眾品牌有望貢獻超過10%的市場銷售額，品牌總數有望突破2000個。