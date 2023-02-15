美連續擊落飛行物 中外交部：小心用力過猛閃了腰

美方連續擊落不明飛行物，中國外交部發言人汪文斌對此表示，有媒體戲稱美方是在「『用高射炮打蚊子」。(視頻截圖)

據中新社報導，中國外交部發言人汪文斌14日在例行記者會上表示，自去年5月以來，美國高空氣球 至少十多次非法飛越中國以及相關國家的領空，美方應當對此進行徹查，給中方作出解釋。

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當天有記者提問，發言人13日表示，僅去年以來，美方高空氣球未經中國相關部門批准，十餘次非法飛越中國領空，請問是否有相關證據或者照片？

汪文斌就此表示，自去年5月以來，美方未經中國相關部門批准，在美國本土放飛多個高空氣球，持續進行全球環行，至少十多次非法飛越中國以及相關國家的領空，美方應當對此進行徹查，給中方作出解釋。

當天另有記者就美方連續擊落不明飛行物進行提問。汪文斌回應稱：「我們已經多次表明，美方動用武力襲擊因不可抗力誤入美領空的中國民用無人飛艇，是明顯的過度反應。我們也看到有很多的媒體戲稱，美方是在『用高射炮打蚊子』，是荒誕又昂貴的『大型政治行為藝術秀』。我們也提醒美方小心用力過猛閃了腰。」

有記者提問，北約 秘書長斯托爾滕貝格13日表示，美國上空出現的不明氣球是中國和俄羅斯針對北約國家情報活動增加的標誌，中方對此有何評論？

「關於中國民用無人飛艇誤入美領空的意外、偶發事件，我們已經多次闡明了立場，北約方面的有關言論純屬惡意臆測、蓄意抹黑。」汪文斌表示，中方敦促北約停止對華無端指責，停止製造假想敵，不要擴張越權，為國際和平穩定多做些實事。

「你提到國家監控監視，我們要指出的是，美國是當之無愧的全球頭號監控國家，對此，包括歐洲在內的國際社會都有切身體會。」汪文斌介紹說，據丹麥媒體報導，美國國家安全局曾利用與丹麥情報機構合作的機會，對德國 、瑞典、挪威和法國等鄰國的政要進行監聽活動，其中就包括時任德國總理梅克爾。

此外，美軍擊落中國氣球後，解放軍在黃海北部和渤海軍演，鄰近的山東也傳出「不明飛行物」，軍事專家宋忠平解讀，該飛行物可能已被擊落，不可能還在原地那麼長時間。