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菲控中艦使用雷射光、阻撓運送物資

中國新聞組／北京14日電
菲律賓海岸防衛隊13日公布照片，顯示一艘中國海警總隊艦艇六日在南海以雷射光照射菲國船隻。（Getty Images）
菲律賓海岸防衛隊13日公布照片，顯示一艘中國海警總隊艦艇六日在南海以雷射光照射菲國船隻。（Getty Images）

菲律賓海岸防衛隊13日指控，一艘中國海警總隊艦艇在南海以「軍事級雷射光」照射他們的一艘船隻，導致組員暫時失明。中國外交部回應說，中國海警船現場操作「專業、克制」，菲方應「確實尊重中國在南海的領土主權」。

法媒報導，菲國海防隊在聲明中指出，這起事件發生在本月6日，地點距離菲國陸戰隊看守的南沙群島仁愛暗沙將近20公里處。

這起事件是菲中雙方一系列海上爭端的最新一起。中方宣稱擁有幾乎整個南海主權，同時無視國際法庭的仲裁。數日前，美菲同意恢復海上聯合巡邏，並協議允許美軍進入菲國另外四座軍事基地。

菲律賓派陸戰隊看守一艘擱淺在仁愛暗沙的破舊海軍艦艇，藉此主張領土主權，菲國巡邏艇上周為看守部隊進行「換班與補給任務」，發生了此一事件。

菲國海防隊說，中國海警船進行「危險動作」，駛進距菲船約140公尺的範圍內，還兩次以「軍事級雷射光」照射菲國船隻，「導致艦橋人員暫時失明」。

菲律賓將鄰接其西部的水域稱為西菲律賓海。菲國海岸防衛隊表示，中方船隻還做出危險動作，行駛至距離菲船約140米處。「故意阻撓菲國船隻運送食物與物資予以軍事人員，這是嚴重漠視且明顯侵害菲國在西菲律賓海的主權」。

對於菲律賓指控，中國外交部發言人汪文斌13日說，仁愛礁（仁愛暗沙）是「中國南沙群島的一部分」，菲律賓海警船2月6日未經中方允許駛入仁愛礁海域，中國海警船依據中國國內法和包括「聯合國海洋法公約」在內的國際法「維護中國主權和海上秩序，現場操作專業、克制」。

菲國海防隊表示，中國海警與海上民兵船隻去年8月也曾封鎖菲國陸戰隊看守的仁愛暗沙，阻止政府船隻接近看守部隊。

聯合國

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