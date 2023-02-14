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防間諜氣球入侵 英評估領空安全

中國新聞組／北京14日電
英國國防大臣華勒斯稱，英國將審視其空域安全狀況。(路透資料照片)
英國國防大臣華勒斯稱，英國將審視其空域安全狀況。(路透資料照片)

中國高空偵察氣球入侵美國領空並遭擊落後，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）宣布，將重新評估英國領空安全狀況。

路透報導，華勒斯12日告訴「每日電訊報」：「英國及盟友將檢討這些入侵領空事件對我們的安全有何影響。相關發展堪稱全球威脅情勢逐漸惡化的又一個跡象。」

每日電訊報報導，當局將利用安全檢討結果，判定是否需要調整監視英國領空的方式。

英國交通部次長霍爾登（Richard Holden）13日被天空新聞問及，中國間諜氣球是否可能已在英國上空出現時，他回答：「有可能。」

霍爾登強調：「政府很關心發生中的事情。中國是有敵意的國家，我們需要意識到這一點，也要了解中國的行為方式。」

中國氣球入侵美國領空一事在華府引發憤怒，同時也導致中國對美國及其盟國構成的挑戰再度成為外界關注焦點。

美國之音報導，美國軍方日前在南卡羅萊納州海岸上空擊落一個被中國政府稱為「誤入美國領空」無人飛艇的的一個高空偵察氣球，並將參與氣球製造的六家中國實體納入禁止與美貿易的黑名單。

美國國務卿布林肯還因氣球事件推遲了對中國的一次訪問。美國軍方隨後又接連在北美上空擊落其他三個不明的高空飛行物。

中國13日突然指責美國高空氣球自去年以來十多次未經許可飛越中國領空，但白宮國安會發言人約翰·科比對這一指控予以堅決否認：「不屬實。（我們）沒有這樣做。純粹不真實。」

氣球 英國 白宮

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