伊朗總統讚中國是「老朋友」打臉美智庫「被拋棄」論

伊朗總統萊希14日至16日到中國進行國事訪問。(路透)

伊朗 總統萊希14日至16日到中國進行國事訪問，美國智庫稍早發表文章稱「伊朗被中國拋棄」，但隨即遭萊希打臉。萊希訪華前夕在人民日報撰文稱，「老朋友是未來合作的最好夥伴」。

外交部發言人汪文斌13日表示，此次訪問是萊希總統任內首次訪華，訪問期間，習近平主席將同萊希總統舉行會談，共同規劃和引領中伊關係未來發展，並就共同關心的地區和國際問題深入交換意見。李克強總理和栗戰書委員長也將分別會見萊希總統。中方期待同伊朗一道，以此訪為契機，推動中伊全面戰略夥伴關係取得更大發展。

萊希昨晚啟程前往北京 ，他撰文稱，作為人類歷史上兩個充滿活力的文明古國，伊朗和中國通過古絲綢之路創造輝煌歷史，加強互相之間的聯繫。如今，中國提出復興古絲綢之路的共建「一帶一路 」倡議，把兩國人民命運緊緊聯繫起來。

伊朗總統萊希文章刊登在2月13日人民日報。(取材自新民晚報)

文章表示，伊朗和中國在全面戰略夥伴關係框架下長期合作。面對國際局勢，雙方持有共同或相似立場。萊希強調「伊朗一如既往地奉行加強伊中雙邊關係的政策，不會受地區和國際局勢的影響。」

另外，新民晚報署名文章指出，萊希撰文闡述了伊中兩國「反對霸權主義和單邊主義，強調尊重所有國家的權利和利益」的意義。

「誠如萊希所言，伊朗是一個文明古國，會與中國在多邊主義、實現國際公平、在世界上建立公正的國際秩序而努力奮鬥。伊朗如此做了，而類似伊朗這樣做的國家，本身就不少，未來更會越來越多。隨著國際上這樣的力量進一步整合，美西方該真正思考——人類的命運絕不是一小撮人說了算。」