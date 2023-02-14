預算與政治「沒開綠燈」 歐洲確定不登中國空間站

神舟15號3名航天員順利進駐中國空間站，神舟14號兩個航天員乘組會合。（新華社）

美國和俄羅斯 等國共同參與的國際空間站目前已超期服役，中國空間站成為多國科研選擇。歐洲為將宇航員送入中國空間站，已進行多年的準備。但歐洲空間局近日表示，與中國空間站的合作在預算上和政治上都沒有開綠燈，因此宣布不會將宇航員送上中國空間站。

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美國之音報導，歐洲空間局是由歐洲國家組成的跨國空間探索和研究組織，總部位於法國巴黎。該組織不屬於歐盟機構，但成員國與歐盟國家高度重合。歐洲空間局在空間探索領域擁有領先技術，不過目前沒有能力獨立將宇航員送上太空，因此需要和其他國家合作。

歐洲空間局總幹事約瑟夫·阿施巴赫（Josef Aschbacher）在年度新聞發布會上表示，「我們正在忙於支持和確保我們在國際空間站的承諾和活動，在那裡我們有很多國際合作夥伴在共同努力」。 約瑟夫·阿施巴赫還表示，現在沒有預算上和政治上的綠燈或者意願來投入第二個空間站，也就是中國空間站。

俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐洲國家面臨幾十年來最為嚴重的通貨膨脹 ，德國 墨卡託中國研究所研究員安東尼婭·赫邁迪表示，歐洲空間局成員國的經費對於更高的通貨膨脹率留有餘地，德國計算了與通貨膨脹相稱的貢獻。

居住在德國柏林的政治學者張俊華指出，歐洲與中國的空間合作項目如果政治上開了綠燈，項目的經費自然會得到批准，俄羅斯入侵烏克蘭是最主要的政治因素，中國在背後對俄羅斯提供支持，意味著歐洲將中國視為潛在的敵人。

報導指出，歐洲為將宇航員送入中國空間站，雙方已經進行了多年的準備工作。歐洲空間局在2015年與中國航天局簽訂了合作協議，協議規定雙方互派宇航員參加訓練，目標是自2022年起讓歐洲宇航員登上中國空間站。為確保在項目中溝通順暢，這些歐洲宇航員利用業餘時間學習了中文。