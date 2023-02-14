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預算與政治「沒開綠燈」 歐洲確定不登中國空間站

中國新聞組／北京14日電
神舟15號3名航天員順利進駐中國空間站，神舟14號兩個航天員乘組會合。（新華社）
神舟15號3名航天員順利進駐中國空間站，神舟14號兩個航天員乘組會合。（新華社）

美國和俄羅斯等國共同參與的國際空間站目前已超期服役，中國空間站成為多國科研選擇。歐洲為將宇航員送入中國空間站，已進行多年的準備。但歐洲空間局近日表示，與中國空間站的合作在預算上和政治上都沒有開綠燈，因此宣布不會將宇航員送上中國空間站。

來源：YouTube

美國之音報導，歐洲空間局是由歐洲國家組成的跨國空間探索和研究組織，總部位於法國巴黎。該組織不屬於歐盟機構，但成員國與歐盟國家高度重合。歐洲空間局在空間探索領域擁有領先技術，不過目前沒有能力獨立將宇航員送上太空，因此需要和其他國家合作。

歐洲空間局總幹事約瑟夫·阿施巴赫（Josef Aschbacher）在年度新聞發布會上表示，「我們正在忙於支持和確保我們在國際空間站的承諾和活動，在那裡我們有很多國際合作夥伴在共同努力」。 約瑟夫·阿施巴赫還表示，現在沒有預算上和政治上的綠燈或者意願來投入第二個空間站，也就是中國空間站。

俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐洲國家面臨幾十年來最為嚴重的通貨膨脹德國墨卡託中國研究所研究員安東尼婭·赫邁迪表示，歐洲空間局成員國的經費對於更高的通貨膨脹率留有餘地，德國計算了與通貨膨脹相稱的貢獻。

居住在德國柏林的政治學者張俊華指出，歐洲與中國的空間合作項目如果政治上開了綠燈，項目的經費自然會得到批准，俄羅斯入侵烏克蘭是最主要的政治因素，中國在背後對俄羅斯提供支持，意味著歐洲將中國視為潛在的敵人。

報導指出，歐洲為將宇航員送入中國空間站，雙方已經進行了多年的準備工作。歐洲空間局在2015年與中國航天局簽訂了合作協議，協議規定雙方互派宇航員參加訓練，目標是自2022年起讓歐洲宇航員登上中國空間站。為確保在項目中溝通順暢，這些歐洲宇航員利用業餘時間學習了中文。

俄羅斯 德國 通貨膨脹

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