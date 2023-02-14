中發布中央1號文件 內容出現「蚯蚓」曝背後大問題

中共中央2023年一號文件再度聚焦三農工作。圖為福建漳浦近日大蔥豐收。（新華社）

小小蚯蚓，首次出現「中央一號文件」裡。2023年中央一號文件13日發布，宣示解決「三農」(農業、農村和農民)問題。在「加強高標準農田建設」章節，出現「嚴打電捕蚯蚓等破壞土壤行為」表述。據了解，具藥用價值的野生蚯蚓經多年捕捉變稀少，蚯蚓乾收購價從1公斤40至50元（人民幣，下同），已漲到230元左右。

新京報報導，中國農業大學土地科學與技術學院教授孔祥斌指出，「土壤蚯蚓」被列入評價耕地質量的一級指標，也是土壤普查的生物指標之一。然而，儘管蚯蚓對生態如此重要，2020年多地出現的「非法電蚯」事件，電捕蚯蚓在有些地區生意火爆。一位公益組織志願者簡單統計，僅2021年在某電商平台上幾個商家的數據顯示，售出的電蚯蚓機總數就超過10萬台。北京 林業大學生態法研究中心主任楊朝霞表示，近年來已有多地出台保護法規。

據了解，蚯蚓具有良好的藥用效能，對於降血壓、通經活絡、利尿、抗癌、止咳平喘等都具有非常好的效果，本身的營養價值也很高，是心腦血管疾病用藥的原材料之一。

至於文件為何要提「嚴厲打擊電捕蚯蚓」？孔祥斌認為，「小蚯蚓」出現在中央一號文件裡，是一個推進高標準農田建設中的標誌性事件，意味著國家更加重視耕地的生物特性、農業發展與生物多樣性的關係，以及土壤在微觀層面的優化。同時他強調，小蚯蚓「秤砣雖小壓千斤」，卻關乎黨的二十大報告中所提出的「全方位夯實糧食安全根基」「全方位、全地域、全過程加強生態環境保護」以及「綠色、循環、低碳發展」是否能嚴格貫徹落實，更與人民的生活健康切身相關。

今年「中央一號文件」全文共九個部分，包括：抓緊抓好糧食和重要農產品穩產保供、加強農業基礎設施建設、強化農業科技和裝備支撐、鞏固拓展脫貧攻堅成果、推動鄉村產業高質量發展、拓寬農民增收致富渠道、扎實推進宜居宜業和美鄉村建設、健全中共 全黨組織領導的鄉村治理體系、強化政策保障和體制機制創新。

「文件」提出，堅決守牢確保糧食安全、防止規模性返貧等底線，扎實推進鄉村發展、鄉村建設、鄉村治理等重點工作，加快建設農業強國，建設宜居宜業和美鄉村。

文件指出，中國全面建設社會主義現代化國家，最艱鉅、最繁重的任務仍然在農村。世界百年未有之大變局加速演進，大陸發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，守好「三農」基本盤至關重要、不容有失。

文件表示，中共中央認為，必須堅持不懈把解決好「三農」問題作為中共全黨工作重中之重，舉中共全黨全社會之力全面推進鄉村振興，加快農業農村現代化。