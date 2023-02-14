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多省拚經濟 學者：聽見人行印鈔機的轟鳴聲

記者賴錦宏／綜合報導
中國多地發布的重大項目投資清單，總投資額已高達人民幣21.5兆元。（中新社）
中國多地發布的重大項目投資清單，總投資額已高達人民幣21.5兆元。（中新社）

中國各地今年來擴大投資，據多地發布的重大項目投資清單，總投資額已高達人民幣21.5兆元，有別於以往以鐵路及公路等基建為主，今年擴大投資涵蓋基礎設施、人工智能、信息智能、新材料等領域。中國知名經濟學家馬光遠指出，今年的主題是拚經濟，「我聽到人行印鈔機轟鳴的聲音」。

證券日報報導，截至12日，包括上海、天津、河北、江蘇、四川、山東、廣東、福建、寧夏等省份，發布2023年重點項目投資計畫清單，項目合計7652個，總投資額合計人民幣21.5兆元。

北京師範大學政府管理研究院副院長、產業經濟研究中心主任宋向清表示，多地發布重大項目投資清單而且投資額巨大，說明地方政府把重大項目作為經濟發展的「動力源」和「穩定器」，通過清單發布推進重大項目開工建設，衝刺投資「開門紅」，為推動全年經濟運行整體好轉形成堅實支撐。

從投資項目清單來看，新老基建投資共同發力。例如，上海市2023年重大工程安排正式項目191項，涉及總投資約人民幣1.7兆元。項目涵蓋科技產業、社會民生、生態文明、城市基礎設施、城鄉融合與鄉村振興等五個領域。

中國財政學會績效管理專委會副主委張依群表示，今年以來，更多投資聚焦城鄉融合、綠色環保、基本民生等生活服務領域，和新能源、新材料、新技術等人工智能領域，以及生物醫藥等高端製造領域。

此外，馬光遠13日在第一財經發表評論說，過年後，各地接二連三召開高質量發展大會，其制定的大多高於5%的經濟增長目標都在預示著，經濟是今年唯一重要的主題，其他的主題都是為這個主題服務。他表示，從中共人行發布的1月份的金融數據看，人行的印鈔機的確已經忙起來了。

馬光遠指出，1月份金融數據的最大特點是超預期，也超過過去三年的同期數據：1月份新增人民幣貸款4.9兆元，創單月歷史最高；社會融資規模新增5.98兆，是歷史上第二高；M2增速12.6%，也創下2016年5月以來的新高。從量上來看，這三個數據基本奠定開年第一個月，印鈔機的溫度和貨幣政策的態度，可謂開門紅。

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