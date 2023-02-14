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搶解封商機 跨國公司高管重返中國 蘋果、輝瑞CEO下月到

中國新聞組／北京14日電
大眾汽車集團管理董事會主席奧利弗（左三）到訪中國，在位於吉林省長春市的一汽—大眾參觀。(新華社)
大眾汽車集團管理董事會主席奧利弗（左三）到訪中國，在位於吉林省長春市的一汽—大眾參觀。(新華社)

隨著中國出入境重新放開，市場復甦，跨國公司的高層正密集「重返」中國。大眾汽車公司高管上月底到訪中國後，德國奔馳公司管理層近日也有訪中計畫，美國蘋果公司、輝瑞公司的CEO也計畫赴中參加論壇。這將是許多外企高管自新冠疫情爆發以來首次訪華。

觀察者網引述華爾街日報報導，外企高管的訪問凸顯出儘管地緣政治緊張局勢加劇，西方公司仍在尋找中國重新開放帶來的商機。對於一些高管來說，實地考察當地業務並與經理會面是優先事項，而更多人喜歡會見當地的業務合作夥伴和政府官員。

據報導，大眾汽車公司首席執行官奧利弗．布魯姆（Oliver Blume）是首批訪問中國的大型跨國公司高管之一。大眾汽車公司發言人說，今年1月底到2月初，布魯姆訪問了五天，會見了大眾汽車的合資夥伴、政府官員和當地員工。

除此之外，未來幾個月在中國舉行的一些商務會議，預計也將吸引眾多跨國公司高層前往。這些會議包括3月底在北京舉行的中國發展高層論壇，以及在海南舉行的博鰲亞洲論壇。

報導引述知情人士透露，美國蘋果公司CEO庫克、輝瑞公司CEO艾伯樂預計將參加中國發展高層論壇。奔馳CEO康松林（Ola Kallenius）也將參會。

同時，博鰲亞洲論壇也將吸引多名世界商業領袖，包括澳洲鐵礦石巨頭FMG集團的執行主席，該公司發言人稱，他們將致力於與中國客戶保持聯繫。其他將舉行的商業會議包括於4月舉辦的上海國際汽車工業展覽會等。

另據本報系聯合報報導，北京官方自疫情解封以來，上自中央、下至地方無不盡全力吸引外資。除了各地強化招商引資力度之外，更有許多省分選擇直接出擊。例如浙江省在1日組織赴歐洲投資促進團開啟為期十天之旅。

此外，包括福建、廣東與海南沿海城市也提出相關政策促進國際招商行動。

外資企業是中國要恢復經濟活力不可缺乏的重點對象。國務院發展研究中心副主任隆國強曾提及，外資企業是中國重要的市場主體，促進外資穩存量、擴增量，是中國擴大高水平對外開放的重要舉措，也是服務構建新發展格局的應有之義。

去年12月召開的中央經濟工作會議便指出，要更大力度吸引和利用外資。

全球多間跨國企業執行長將在3月訪中，為疫情後首見，包括蘋果執行長庫克。（歐新社）
全球多間跨國企業執行長將在3月訪中，為疫情後首見，包括蘋果執行長庫克。（歐新社）
美國輝瑞大藥廠執行長艾伯樂（Albert Bourla）。（路透）
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