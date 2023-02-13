中媒評論：氣球打靶秀 杜魯多蹭流量

加拿大總理杜魯多（右）和美國總統拜登。（取材自直新聞）

繼美國擊落疑似中國間諜氣球 後，美軍F-22戰機也在加拿大 打下一個不明氣球。中國媒體評論指出，這波美加聯合演出的「氣球打靶秀」續集，就是一個政治決策；而加拿大總理杜魯多下令美軍開火，頂多就是蹭了一下流量，主角還是實際下令的美國總統拜登 。氣球事件越來越像是一場美式「獵巫」，是所謂「中國威脅論」的空中路演，更是意識形態掛帥的濫殺無辜。

直新聞高級主筆、深圳衛視「直播港澳台」特約評論員吳蔚指出，在「氣球打靶秀」中，這一次主動往台上蹭的杜魯多所「下令」打下的氣球，估計大概率跟中國沒什麼關係，因為有消息來源顯示，該氣球被擊落後，北美部分地區的氣象數據出現異常，所以也完全有可能是他們把自己氣象部門的探空氣球給幹下來了。

有人質疑開火的明明是美軍的F-22戰機，怎麼是加拿大總理下的命令，難不成美軍還聽鄰國指揮？吳蔚指出，其實拜登總統也下令了，只不過因為氣球進入了加拿大的領空，美軍F-22戰機進入加拿大領空開火，需要杜魯多「開綠燈」。從軍事指揮鏈條上看，下令開火的肯定是美軍的三軍統帥拜登總統，杜魯多頂多就是蹭了一下流量。

吳蔚表示，美國五角大廈6日擊落中國氣球事件中，美方最大的破綻就在於「軍方研判與政府決策」顯現出的前後矛盾。五角大廈此前稱該氣球不會對地面人員構成軍事和人身威脅，但拜登還是趕在它飛出美國領空前擊落。這個前後矛盾的過度反應顯示了「流浪氣球」事件底層邏輯上是一個政治決策而非軍事決策。

值得注意的是，北美防空司令部的一號首長范赫克對此事件稱這是美方收集中方情報的可能機會，以彌補之前在對中國氣球方面認知的空白。吳蔚表示，「這不就是典型的美式強盜邏輯嗎？究竟誰在窺探情報？究竟誰在堂而皇之進行間諜行為？這也太耍流氓了！」。

吳蔚表示，這段時間接連上演的「氣球打靶」事件，越來越像是一場美式「獵巫」，是意識形態掛帥的濫殺無辜。在他看來，北美防空司令部從一個「在聖誕節期間用雷達給孩子們尋找聖誕老人下落」的「過氣網紅」又重回輿論舞台中央，是美國政府試圖喚醒民眾「冷戰記憶」進行的一次全民動員，是一次針對所謂「中國威脅論」的空中路演。