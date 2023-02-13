中製智能地鐵列車駛進葡萄牙 18列車陸續投入使用

中國中車唐山公司11日在葡萄牙波爾圖市中心的特林達德地鐵站舉行首列地鐵列車交付儀式暨「公眾開放日」活動。這是中國城軌車輛首次出口歐盟國家。（新華社）

據中車唐山機車車輛有限公司（簡稱「中車唐山公司」）消息，當地時間11日，該公司在葡萄牙波爾圖（Porto）中心的特林達德地鐵站 舉行首列地鐵列車交付暨「公眾開放日」活動。這是中國城軌車輛首次出口歐盟 國家。

香港 文匯報報導，據了解，來自中國的18列新型地鐵將陸續抵達波爾圖並投入使用，這些新型地鐵具有輕量化、低能耗、智能化等特點，通過採用先進的車地無線數據傳輸和數字化技術，能夠實現智能運維和精準運營，提升波爾圖市民出行體驗。

在葡萄牙波爾圖市中心的特林達德地鐵站內，中車唐山公司總經理譚沐（中）11日在列車模型前向葡萄牙環境與氣候行動部部長杜阿爾特·科代羅（前排右）和中國駐葡萄牙大使趙本堂（前排左）講解。（新華社）

波爾圖是葡萄牙第二大城市，目前當地地鐵共有6條路線，81個車站，總長度67公里，服務範圍包括波爾圖及其郊區。2020年初，中車唐山公司與波爾圖地鐵公司簽署合作項目，為波爾圖地鐵公司生產編組地鐵列車，並提供5年維保服務。

當地時間11日，中車唐山公司在波爾圖交付首列地鐵列車，今年共計18列來自中國的新型地鐵將陸續抵達波爾圖投入使用。波爾圖地鐵公司總裁蒂亞戈·布拉加表示，首列車輛在完成相關測試後，計畫5月投入運營，其餘車輛將分批於9月底前完成交付。

葡萄牙環境與氣候行動部部長杜阿爾特·科代羅表示，新型地鐵列車完全滿足了乘客對車輛舒適、安全和便利的需求。 在葡萄牙波爾圖市中心的特林達德地鐵站內，葡萄牙環境與氣候行動部部長杜阿爾特·科代羅11日在地鐵列車駕駛室體驗。（ 新華社）

據悉，這批專為波爾圖設計的新型地鐵列車，通過車地無線通訊系統，可將列車的狀態和故障信息實時發送給地面運維輔助平台，實現智能化運維；列車設置乘客計數系統，可將客流信息實時發送給控制中心，實現精準運營；同時車輛設有輔助駕駛功能，可指導司機經濟駕駛。

據報導，京港地鐵公司總經理邵信明表示，此前提供香港的地鐵同樣採用國際先進標準設計製造，數字化技術等應用為香港市民提供更好的乘車體驗。