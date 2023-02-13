中製智能地鐵列車駛進葡萄牙 18列車陸續投入使用
據中車唐山機車車輛有限公司（簡稱「中車唐山公司」）消息，當地時間11日，該公司在葡萄牙波爾圖（Porto）中心的特林達德地鐵站舉行首列地鐵列車交付暨「公眾開放日」活動。這是中國城軌車輛首次出口歐盟國家。
香港文匯報報導，據了解，來自中國的18列新型地鐵將陸續抵達波爾圖並投入使用，這些新型地鐵具有輕量化、低能耗、智能化等特點，通過採用先進的車地無線數據傳輸和數字化技術，能夠實現智能運維和精準運營，提升波爾圖市民出行體驗。
波爾圖是葡萄牙第二大城市，目前當地地鐵共有6條路線，81個車站，總長度67公里，服務範圍包括波爾圖及其郊區。2020年初，中車唐山公司與波爾圖地鐵公司簽署合作項目，為波爾圖地鐵公司生產編組地鐵列車，並提供5年維保服務。
當地時間11日，中車唐山公司在波爾圖交付首列地鐵列車，今年共計18列來自中國的新型地鐵將陸續抵達波爾圖投入使用。波爾圖地鐵公司總裁蒂亞戈·布拉加表示，首列車輛在完成相關測試後，計畫5月投入運營，其餘車輛將分批於9月底前完成交付。
葡萄牙環境與氣候行動部部長杜阿爾特·科代羅表示，新型地鐵列車完全滿足了乘客對車輛舒適、安全和便利的需求。
據悉，這批專為波爾圖設計的新型地鐵列車，通過車地無線通訊系統，可將列車的狀態和故障信息實時發送給地面運維輔助平台，實現智能化運維；列車設置乘客計數系統，可將客流信息實時發送給控制中心，實現精準運營；同時車輛設有輔助駕駛功能，可指導司機經濟駕駛。
據報導，京港地鐵公司總經理邵信明表示，此前提供香港的地鐵同樣採用國際先進標準設計製造，數字化技術等應用為香港市民提供更好的乘車體驗。
上一則
中艦航行日領海 日方稱 「強烈憂慮」
下一則
FB留言