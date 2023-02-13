我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節噱頭 永生玫瑰1束近140元 買不買

陳凱歌兒子陳飛宇「酒店開房」床照曝光 網譏「吳亦凡2.0」

中艦航行日領海 日方稱 「強烈憂慮」

中國新聞組／北京13日電
日方海上自衛隊發現一艘中國海軍測量艦，正經屋久島南方領海鄰接區向北航行。（取材自shutterstock）
日方海上自衛隊發現一艘中國海軍測量艦，正經屋久島南方領海鄰接區向北航行。（取材自shutterstock）

日本政府防衛省表示，一艘中國海軍測量艦12日凌晨在日本鹿兒島縣屋久島周邊的日本領海內航行，日方已透過外交管道向中國傳達「強烈憂慮」。

中央社引述日本放送協會（NHK）報導，防衛省表示，12日凌晨0時50分左右，海上自衛隊發現一艘中國海軍測量艦，正經屋久島南方領海鄰接區向北航行。

這艘測量艦在凌晨2時30分左右侵入屋久島西南方的日本領海，並在領海內航行約1小時40分後，於凌晨4時10分左右離開領海往西航行。

這是中國海軍測量艦今年首度在屋久島附近領海內航行，日方已透過外交管道向中國傳達「強烈憂慮」。

防衛省表示，中國海軍測量艦2022年曾5度在日本領海內航行，將持續分析其航行目的並進行警戒監視。

共同社報導，中國海軍測量艦上次侵入日本領海是在2022年12月。測量艦一般任務被認為是為潛艦航行調查海底地形。

朝日新聞報導，這是防衛省從2021年以來第7次公布中國海軍測量艦侵入領海；如果從中國軍艦艇侵入領海來看，防衛省2004年11月首度公布，12日是第10次。

領海是從沿海起算約22公里內海域，鄰接區則是領海外側起算約22公里內海域。根據聯合國海洋法公約，外國船舶在未從事軍事及經濟等活動可「無害通過」他國領海，但不包括調查海底地形。防衛省正在分析測量艦的活動。

日本 聯合國

上一則

「得獎能寫入簡歷」6年辦34場的山寨作文賽 忽悠了誰？

下一則

中製智能地鐵列車駛進葡萄牙 18列車陸續投入使用

延伸閱讀

日本大熊貓「香香」下周返回中國 民眾抽籤見最後一眼

日本大熊貓「香香」下周返回中國 民眾抽籤見最後一眼
中國女子買沖繩無人島 日政府：不是調查法受調對象

中國女子買沖繩無人島 日政府：不是調查法受調對象
日：中軍艦12日清晨侵入日領海 經鹿兒島縣屋久島附近

日：中軍艦12日清晨侵入日領海 經鹿兒島縣屋久島附近
這哪煞得住車？日本無障礙坡道 慘變「死亡斜坡」

這哪煞得住車？日本無障礙坡道 慘變「死亡斜坡」

熱門新聞

唐小強參加綜藝節目錄影。(取材自一生百科)

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

2023-02-10 08:00
中國外交部發言人汪文斌1月17日表示，中方歡迎布林肯訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通。(取自環球網)

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

2023-02-05 12:41
日本前首相安倍晉三2022年7月遭刺殺身亡、震驚全球，不過他口述的「安倍晉三回憶錄」8日正式出版，其中披露中國國家主席習近平曾向安倍表示「若我在美國出生、可能不會加入共產黨」。(路透)

安倍回憶錄曝秘辛 習近平稱「若生在美國不會加入共產黨」

2023-02-08 19:47
非法盜獵集團捕獲上千條蛇，藏在租屋地下室。（取材自微博）

租屋半夜傳詭異聲響 警在地下室搜出「千條駭人住客」

2023-02-11 23:15
中國大飛機C919 驗證飛行發動機「反推」故障 3月商業首航恐難行。（中新社）

中國產C919驗證飛行發動機反推故障 3月商業首航恐難行

2023-02-07 17:26
中國外交部發言人毛寧稱，美方不要沒完沒了，升級擴大。（歐新社）

中國外交部霸氣回覆氣球事件：美方不要沒完沒了 升級擴大

2023-02-06 08:52

超人氣

更多 >
買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲

買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲
華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標

華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標
美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落
休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌

休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌
緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因

緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因