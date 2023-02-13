BBC紀錄片報導英航母曾在南海逼退中潛艦 環時：炒作

BBC紀錄片畫面。 （取材自環球時報）

英媒稱，英國皇家 海軍「伊莉莎白女王」號航母2021年夏率領戰鬥群首度遠航至南海時遭到一艘中國海軍攻擊潛艦尾隨，但最終被英航母戰鬥群發現，並先發制人將其逼退。環球時報報導，相關人士和軍事專家表示，這是英媒炒作，希望藉中國來重塑「大英帝國」海軍的輝煌。

來源：YouTube

BBC在當地時間12日晚播出一部紀錄片「戰艦：值勤（The Warship: Tour of Duty）」。片中首度公開充滿戲劇性的錄影顯示，英軍航母成功逼退中國潛艦，有水兵說：「我們打敗他們了！伊莉莎白女王1-0得分。」

報導稱，當時英方航母戰鬥群穿越南海時，中國一艘俄製基洛級潛艦最先被護航的23型巡防艦「里奇蒙」號（HMS Richmond）發現。在夜色的掩護下，一架「梅林」（Merlin）Mk 2型反潛直升機緊急起飛，尋找潛伏航母戰鬥群南方的解放軍 潛艦，並連續投放了聲納浮標，以搜尋敵艦。後來他們發現，這艘中方潛艦在水下20 海里處。解放軍潛艦發現行蹤敗露，就撤退了。

英軍說，要是在衝突的狀況下，他們先發現對手，就能有充裕的時間保護航母，並以一連串武器來對付這艘潛艦，以消除威脅。

報導引述英國皇家前海軍將領威斯特（Alan West）說，這次遭遇令人印象十分深刻，並證明了英國海軍是世上最頂尖的潛艦獵手之一。

對此，環球時報稱相關人士和軍事專家都表示質疑，顯然是英國媒體在自我炒作。

一位匿名軍事專家表示，若英國航母編隊真的在南海發現一艘「基洛」級潛艇，也無從判斷就屬於中國，這是明顯戴有色眼鏡看中國。

其次，相關人士和這位軍事專家表示，從戰術行動上分析，沒有哪個國家會派遣一艘常規潛艇跟踪航母編隊，因為航母編隊速度較快，一般保持在18節左右，而常規潛艇水下航速很慢，大概在6節左右，根本無法跟踪航母編隊。