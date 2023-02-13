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日媒：中核彈頭2035年增至900枚 傳獲習批准

中國新聞組／北京13日電
日媒指出，解放軍將增加多彈頭核彈，大幅增加對美的嚇阻力，甚至可能打破「不率先使用核武」承諾。解放軍擁有東風21D型等多型號的中程彈道飛彈。(路透)
日媒指出，解放軍將增加多彈頭核彈，大幅增加對美的嚇阻力，甚至可能打破「不率先使用核武」承諾。解放軍擁有東風21D型等多型號的中程彈道飛彈。(路透)

日媒引述消息人士指出，解放軍正擴大核彈頭儲備，規畫在2027年建軍百年時從現有的350枚增加到550枚，2035年增至900枚。中央軍委認為，俄羅斯核威懾力讓北約忌憚，中國也應藉增加多彈頭核彈，在日益惡化的中美關係裡增加對美嚇阻力。分析指出，中共甚至可能因此打破「不率先使用核武」承諾。

德國之聲引述日本共同社報導指出，中國消息人士11日表示，中國正在考慮增加核彈頭儲備，軍方的規畫性文件已經得到中國黨和國家領導人習近平的批准。中國的目標是在2035年實現國防和軍隊現代化。而中國擁有的核彈頭數量可能在2027年增加到550枚，並在2035年增加到900枚。

消息人士說，這項規畫源自於中央軍委在2022年11月重申大殺傷力武器的重要性，並分析認為正是俄羅斯強大的核威懾力，才讓俄羅斯在侵略烏克蘭時避免與北約的正面衝突。

長期以來，中國一直強調堅持其防禦性安全政策，表示絕不首先使用核武器。不過近年來，中國宣稱的防禦性立場時常遭到外界的質疑。據共同社報導，一些外交事務專家警告，如果中國實現軍事現代化目標，中國可能會放棄其「不首先使用核武器」的政策。

美國國防部在2021年11月中國軍力報告中，稱中國的核彈頭數量預計在2030年增加至1000枚。2022年11月底，美國又在新的「中國軍事與安全發展報告」中表示，到了2035年，中國可能會擁有1500枚左右核彈頭，且北京沒有明確說明究竟計畫如何使用這些核彈頭。

北京當時的回應是，美方報告歪曲中國國防政策和軍事戰略，無端臆測中國軍力發展，是渲染炒作「中國軍事威脅」的慣用伎倆。不過，中國國防部發言人譚克非當時僅指責美國擁有世界上最龐大核武庫且日益成為核衝突的源頭，並未直接駁斥美方有關中國核軍力增強的說法。

報導引述美國科學家聯合會和斯德哥爾摩國際和平研究所數據，截至2022年，俄羅斯擁有5977枚核彈頭，美國的庫存為5428枚，中國則擁有350枚核彈頭。而據美國國務院數據，截至2020年9月30日，美國擁有3750枚核彈頭。

日媒指出，中共解放軍將增加多彈頭核彈，大幅增加對美的嚇阻力，甚至可能打破「不率先...
日媒指出，中共解放軍將增加多彈頭核彈，大幅增加對美的嚇阻力，甚至可能打破「不率先使用核武」承諾。圖為東風26中程彈道飛彈（DF-26）。（新華社）

核彈 俄羅斯 北京

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