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玩政治遊戲? 官媒：中國救援 土耳其災民含淚感謝

中國新聞組／北京13日電
土耳其強震後，哈泰省建築物倒塌，9日災民坐在斷垣殘壁中。（路透）
土耳其強震後，哈泰省建築物倒塌，9日災民坐在斷垣殘壁中。（路透）

中國官媒連日密集報導中國救援隊，因救出土耳其多名受困者而獲當地民眾含淚感謝。不過網上近日有信息稱，一些中國官媒記者疑拿現金賄賂災民，要他們受訪時批評土政府救災不力並讚揚中國救援隊，遭災民痛斥「玩政治遊戲」並報警驅離。有網民諷「大內宣的氣球被吹破了」，「土耳其人可不像中國百姓那麼好忽悠」。

來源：instagram

中國多家官媒報導，當地時間2月12日下午，正在土耳其南部城市安塔基亞參與搜救的中國救援隊從廢墟中再次救出一名倖存的被困人員，是中國救援隊協助救出的第五名倖存者。土耳其發生強震以來，中國救援力量第一時間參與並救出多名倖存者，土耳其民眾為此含淚致謝：「我們永遠不會忘記你們的恩情」。

香港大公報報導，當地民眾用實際行動表達對中國救援力量的感謝與支持。有人為中國的救援隊員送食物、暖手、提供翻譯服務，有藥店老闆無償捐出所有葡萄糖和生理鹽水。當土耳其馬拉蒂亞一間超市的老闆要給搜救組免單時，重慶合川藍天救援隊隊長楊志劍拒絕了。

楊志劍的經歷登上了微博熱搜，官媒報導稱這段暖心插曲背後是中國社會力量的真誠援助和土耳其地震災區老百姓的自發支持，中國網民們也紛紛感嘆「愛心的『雙向奔赴』沒有國界」。

不過據中央社綜合網路訊息，土耳其震災後有災民日前向土國媒體指控，一些中國官媒記者試圖拿現金賄賂災民，要求他們受訪時批評土耳其政府救災不力並表達不滿，還引導他們讚揚中國救援隊，遭到災民拒絕，並報警將這些中國記者驅離。

不僅如此，災民還表示，這些中國官媒記者還試著以明示、暗示等手法，引導受訪災民稱讚中國救援隊的工作及中國政府動作明快等等內容，藉以與土耳其政府的救災不力作對比，但遭拒絕。

在僵持中，有官媒記者試圖打開手機進行直播報導，當即被災民阻止，甚至差點被憤怒的災民毆打。最後，在這些災民報警後，這批中國官媒記者被警察帶離現場。

上述經過的影片，9日被來自土耳其、署名Mutlu Aile Sırları的帳號上傳到Instagram，瀏覽人數超過100萬人。版主並表示，「現在是土耳其人民一起克服痛苦的時候，不要來玩這種政治遊戲」。

此後，這段影片更被許多網友轉發到YouTube、臉書、推特等社交平台上，同樣受到眾多關注。其中有網友以中文表示，「自己國內做假新聞，到國外還想做假新聞」、「拿國內那一招走天下？土耳其人可不像中國百姓那麼好忽悠」。

驅離 警察 氣球

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