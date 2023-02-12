從福斯到蘋果 跨國企業CEO再訪中國

蘋果執行長庫克可望下月訪問中國。（美聯社）

即使間諜氣球疑雲加劇美中緊張局勢，但隨著中國結束嚴格防疫措施重新開放，跨國企業的高層主管正陸續重回這個因為關閉國際旅遊而孤立了三年的全球製造重鎮和巨大的消費者市場。

根據華爾街 日報，繼福斯汽車 執行長布魯莫1月底到2月初訪中五天，與合資企業夥伴和當地員工見面並拜會政府官員後，蘋果執行長庫克和輝瑞執行長博爾拉可望下月訪中，賓士集團總裁也在計劃訪問行程。

中國未來幾個月舉行的多場商業會議，預料能吸引到數十名高管會與會。這些會議包括3月底的中國發展高層論壇、博鰲亞洲論壇，以及4月下旬的上海國際汽車工業展。

此事突顯出，儘管地綠政治緊張局勢加劇，西方企業仍不放棄尋找中國重新開放帶來的商機。

以福斯而言，中國是該公司最大單一市場，但因為本土品牌的激烈競爭，他們在那裡的市占過去三年間下滑近五分之一。去年11月，德國總理蕭茲率團訪問北京 ，布魯莫也是參訪團的其中一員。根據福斯發言人，布魯莫最近一次訪問「是對該地區夥伴的一個強烈訊息，顯示中國市場對我們有多重要」。

但也有人持謹慎態度，等待美國揭示更明確的對中政策。中國美國商會會長哈特說：「大家都等著看政治風向往哪兒吹。」