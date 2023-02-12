土敘地震恐致中國三年內發生七至八級強震？ 中專家：結論沒特別意義

一篇題為「國家地震局核心論文顯示：土敘地震可能致中國三年內發生七至八級強震」的文章在網路上廣傳。有中國地震專家表示，從機率統計角度來說，這個結論沒有特別意義。(新華網)

一篇題為「國家地震 局核心論文顯示：土敘地震可能致中國三年內發生七至八級強震」的文章在網路上廣傳，並引起大批網友關注。對此，有中國地震專家表示，從機率統計角度來說，這個結論沒有特別意義。

據環球時報，這篇文章引用了一篇發表於中國國家地震研究核心權威期刊《地震》上的論文觀點，該論文標題為「歐亞地震帶地震活動增強與中國地區七級以上地震發生的關係分析」。

論文稱，當出現歐亞帶年地震釋放能量比高於50％且伴隨八級以上地震發生時，其後三年內中國地區將有發生多次七級以上或八級地震的可能性，這個關係在10％的顯著水準下通過顯著性檢驗。「顯著水準為10％」的意思是，上述結果錯誤的可能性為10％，正確的可能性為90%。

這篇網路文章稱，從該論文的研究結果來講，等於是這次土耳其地震向中國提前發出了預警，它的發生告訴未來三年內，中國將有九成的可能性發生七至八級地震。

對此，中國地震台網中心研究員孫士鋐12日接受《環球時報》採訪時表示，沒有必要對此感到恐慌，過去一百年中國發生七級以上地震的平均機率是三年兩次，所以文章的結論沒有特別意義。「也就是說不管是不是土耳其還是世界其它國家發生七級以上地震，我們全國範圍內三年內發生七級以上地震的可能性都很大。」

另一位匿名地球物理研究學者表示，這篇論文是業內人士在學術上的研究，沒有定論，將過去與未來的數據對比是一種統計概念，公眾沒必要刻意關注和恐慌。