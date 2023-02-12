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「不首先使用核武」可能變質？傳解放軍擬2035年前增600枚核彈頭

編譯茅毅／即時報導
能夠攜帶核彈頭的中國東風41型洲際彈道飛彈。（美聯社）
能夠攜帶核彈頭的中國東風41型洲際彈道飛彈。（美聯社）

日本「共同社」日前引述多名中國消息人士報導，鑑於和美軍的對立激化，解放軍正研擬在2035年前，將其核彈頭從現有的約300枚，再新增600枚，共達到900枚。兼任中共中央軍委主席及中國中央軍委主席的中國國家主席習近平，對此也知悉。

前述知情的消息人士指稱，這項擴充中國核武庫的藍圖由解放軍擬定，已獲習近平批准，而他已亟於加強北京對華府的嚇阻。

消息人士說，解放軍的核彈頭於2027年，亦即其建軍100周年，很可能先增至550枚。消息人士還說，解放軍的最高決策機構2022年11月重申國家握有「毀滅性能力」的重要性，舉俄羅斯為例分析，由於莫斯科擁有強大的核嚇阻能力，因此即使其去年2月入侵烏克蘭，至今仍使北約組織（NATO）不致於與其正面對抗。

中方近年來持續強化其核戰力，美國去年1份報告預估，在2035年前，解放軍的核彈頭將增至1500枚。900枚雖比該預估少，但仍可大幅提升其核戰力。該報導甚至認為，中國迄今奉行的「不首先使用核武」基本政策，今後似乎有可能變質。

根據瑞典「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPPI）估計，俄國現有5977枚核彈頭，美方則有5428枚。若干外交專家認為，倘若中國達成其軍事現代化的目標，屆時可能揚棄其不首先使用核武的原則。

解放軍 核彈 習近平

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