美企勝出後… 中企退出亞歐海底電纜投資

媒體報導，中國電信和中國移動退出第六條東南亞—中東—西歐海底電纜項目承建合計約20%的投資。(美聯社)

金融時報報導，一家美國公司日前戰勝中國最大行業供應商亨通海運（Hengtong Marine），被選中成為第六條東南亞 —中東—西歐海底電纜（SEA-ME-WE 6）項目承建商。隨後中國最大的兩個電信集團，即中國電信和中國移動，退出了其合計約20%的投資 。

法廣網引述報導指出，這條管道估計耗資約5億美元，涉及連接東南亞和西歐的1萬9200公里電纜。據了解該項目情況的業內人士稱，中國移動和中國電信的離開，表明華盛頓和北京之間緊張關係在加劇。SEA-ME-WE 6財團的另一個成員稱，中國公司的參與「重要但不關鍵」。

據指出，目前，規模較前兩家公司小得多的中國聯通仍然留在該項目，投資額不詳。該項目預計將於2025年完成。

自2020年以來，美國以國家安全問題為由，拒絕了幾條涉及中國公司或直接連接美國和中國大陸或香港海底電信電纜的許可。

報導稱，包括微軟、Orange和埃及電信在內的SEA-ME-WE 6財團選擇了美國公司SubCom來建造這條線路，而不是亨通海運，促使這兩家中國國有集團退出。

雖然SEA-ME-WE 6不是世界上最大的國際電纜，但它的長度與完全由中國公司鋪設的和平電纜相似，後者橫跨2萬1500公里，連接新加坡 和法國。