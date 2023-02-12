將動搖雙邊關係基礎 中大使：台灣問題是中歐頭號問題

傅聰（左）近日向歐盟示警台灣問題，強調若歐盟違背承諾，「將會從根本上改變或動搖雙邊關係的基礎」。圖／截自大陸駐歐盟使團官網

中國大陸駐歐盟 使團團長傅聰8日出席歐盟智庫活動時表示，「台灣問題是中歐頭號問題」，呼籲歐盟注意這個問題的嚴重性。對於遭凍結的中歐投資 協定，他也再度喊話雙方應該同時解除制裁，並表態「等待聽取歐方的提議」。

北京當局近來頻頻尋求化解與西方國家的緊張關係。據中國大陸駐歐盟使團官網消息，傅聰在出席歐盟智庫歐洲政策中心的活動、與主持人伊斯拉姆對話時，就中國大陸與歐盟雙邊關係、台灣議題進行諸多闡述。

他強調，中歐之間存在分歧，「其中一些問題我們認為需要緊急和謹慎處理，頭號問題就是台灣問題」。他「非常強烈地重申」，一中原則是「一條紅線」，一個中國原則是大陸與所有其他國家，包括歐盟關係的基礎。

在一小時的對話中，傅聰表示，台灣跟烏克蘭沒有可比性，且示警道，歐洲議員與歐盟官員訪台、台歐投資協議的的倡議，使1975年歐共體（歐盟前身）與中共建交時的承諾被侵蝕。若承諾遭違背，「將會從根本上改變或動搖雙邊關係的基礎。我想提請歐盟夥伴注意這個問題的嚴重性」。

對於歷時七年談判的「中歐投資協定」因相互制裁而遭擱置，傅聰呼籲雙方向前看。「我們的建議是同時解除制裁，如果你們認為不夠好，請提出一些建議，我們願進行研究。但總的原則是，這些提議應建立在互利共贏基礎上」。

該協定2020年底完成談判，但迄今尚未由歐盟批准，主要是由於新疆議題，雙方對彼此官員或議員實施制裁。

此外，針對美日荷三國就限制半導體設備出口中國大陸達成共識，傅聰指出，這不符合荷蘭的利益，不符合歐洲國家的利益。他並指責美國出於政治和地緣政治考慮，試圖將中國大陸排除出全球供應鏈或者「脫鉤」，達到其遏制中國大陸的目的，「世界不應允許這種危險趨勢繼續發展，否則將導致兩個『平行體系』」。

另據環球時報報導，俄羅斯 駐中國大使伊戈爾·莫爾古洛夫近日在採訪時談到中俄關係，他特別提到，今年，俄中貿易有望超過2000億美元。據中國商務部消息，中俄貿易額2022年超過1900億美元。

莫爾古洛夫說：「能源行業是兩國經貿往來的火車頭，因此，貿易增長主要由能源資源供應增長驅動，約占對華出口總值的75%。」就中國對俄羅斯出口而言，他提到，去年春季曾有過一段低迷的時期，但這一情況在年內有所好轉。