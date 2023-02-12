公派留俄 民間看法分歧「侵烏不名譽 返國就業也不易」

中國官方近日高調發布通知，選拔應屆高中生公派赴俄留學，但民間看法分歧。圖為在俄羅斯出遊的中國人，示意圖。（取材自知乎）

中國官方近日高調發布通知，選拔應屆高中生公派赴俄羅斯 留學。不過，媒體報導，民間對這種帶有政治任務的作法看法分歧，一些家長表示，除了因俄羅斯入侵烏克蘭名聲掃地，孩子留學俄羅斯返國就業 也不易。

自由亞洲電台報導，河南省教育廳本月1日公開發布，公開選拔應屆高中生公派留學俄羅斯。之後，重慶市萬州區教委日前亦發布相同選拔通知，稱擬選定「優秀高中畢業生」公派赴俄留學。

據報導，有民眾認為，這種做法可以加強與俄羅斯的戰略聯盟關係，以應對西方，特別是美國的封堵。但來自知識份子包括很多體制內的官員，卻並不看好俄羅斯，甚至認為，把中國的教育和因侵烏戰爭已經在國際上聲名掃地的俄羅斯綁在一起，是得不償失，甚至是惹火燒身。並且從以前的先例看，留學俄羅斯回國後絕大多數就業困難，中國國內大多數省市的人才引進政策，都將俄羅斯的學歷排除在外。

報導稱，有人發帖說，留學歐美的，大多是官宦和富家子弟，靜悄悄地就走了，公費這種好事，很難有老百姓什麼事。

一名要求匿名的政府官員透露，她堅決不會把自己的孩子送到俄羅斯去留學。報導表示，該官員說，她的女兒選擇了留學日本，並且女兒在日本的求學經歷，甚至改變了她被官方宣傳灌輸了幾十年的仇日情緒。她說：「神經病啊，送到俄羅斯去留學？免費我也不會把我的女兒送到那裡去。」

據教育部 資訊顯示，中國與俄羅斯的公派留學項目，始於上個世紀50年代的中蘇蜜月期，並在韓戰後達到高潮。但隨著1958年中蘇關係降溫，並在1960年迅速惡化，中共公派留學生赴俄也進入冰凍期。但新一輪大規模公派留學，至少從2019年中美貿易戰階段就已經開始，學費由俄羅斯政府提供獎學金，中國官方提供一定的生活補助和一次性往返旅費。