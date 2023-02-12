英澳美海歸求職創新高 逾半認為「國內生活更便利」

「2022中國海歸就業調查報告」顯示，2022年應屆留學生規模同比增長8.6%，海歸求職留學生數量再創新高。(取自知乎網)

中國長達3年嚴苛防疫，讓當前許多海外求學中國留學生 在學成後，對於是否要返鄉加入海歸派陷入長考三思，不過據近日發布的「2022中國海歸就業 調查報告」顯示，2022年應屆留學生規模同比增長8.6%，海歸求職留學生數量再創新高。另外，青海發動1.3萬幹部入鄉宣導，引導農牧民外出就業。

中新網引述該份報告指出，從回國求職留學生的留學國家分布來看，英國占比最高，為41.4%，其次是澳洲 (20.3%)和美國(9%)，排名與2021年一致。從同比增速來看，2022年來自馬來西亞、日本、新加坡的應屆留學生人數同比大幅上升，增速分別為66.1%、50.9%和37.7%。來自加拿大、德國、美國、澳洲的應屆留學生人數同比下降。

據報導，調研顯示，決定海歸的學生中，58%認為「國內生活更加便利」，40%因「更認同國內的文化環境」決定回國，32%認為「國內就業機會更多」，22%認為國內經濟活動會加速復蘇，能獲得更多就業機會。

從行業看，2022年海歸優先崗位中，來自教育/培訓行業的職位數占比27.8%，位居第一位，專業服務/諮詢、互聯網/電子商務行業分別以14.3%、11.1%分列二、三。

報導指出，2022年海歸群體前往新一線城市、二線城市和三線及以下城市發展的意願均有提升，2022年的投遞占比分別為31%、15.7%和14.3%，均高於2021年的投遞占比。

另據香港明報引述青海日報報導，青海省萬名幹部下鄉活動正式啟動。全省抽調的1.3萬餘名幹部陸續入鄉進村，集中一個月時間進村入戶開展宣講，解決群眾最關心、最直接、最現實的利益問題，同時也了解掌握農牧民就業、失業、返鄉、有意願外出人員情况，廣泛宣傳外出務工政策，引導農牧區勞動力轉變就業觀念。

報導指出，青海省面積72萬餘平方公里，全國排第四；常住人口僅592萬，當中近半為少數民族。對於經濟比較落後的青海來說，提高就業率是社會穩定與發展的基礎，去年農牧區勞動力轉移就業就達108萬人次。