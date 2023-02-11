南韓提前解禁恢愎對中短期簽證 中方肯定：適時考慮跟進

南韓將會逐步分階段放開針對中國入境旅客的限制措施。圖為仁川國際機場。（美聯社）

考量中國旅客篩檢陽性率已大幅降低，也未出現變異株病例，南韓 政府10日宣布，自11日起提前恢復發放中國公民赴韓短期簽證 。此前，南韓宣布暫停簽發中國公民短期簽證措施原定實施至2月底。對於南韓提前解禁，中國外交部發言人表示，這是正確一步，將適時考慮恢復審發南韓公民赴中短期簽證。

時隔40天後，中國旅客終於可以再度入境南韓。韓聯社報導指出，南韓雖從今天起恢復向中國公民發放赴韓短期簽證，但暫時仍將維持自中國入境人員「行前檢」和「落地檢」及航班增班限制。路透也指出，印度衛生部宣布，自13日起，取消對來自或途經中國、香港、南韓、泰國、日本 等地旅客的出發前新冠檢測要求。

韓聯社指出，1月29日至2月4日，自中國入境人員陽性率僅1.1％，較落地檢實施初期的高於30％大幅下降。南韓防疫部門表示，鑑於韓中兩國疫情均趨於穩定，放開中國公民赴韓短期簽證限制不會對防疫工作造成影響；但由於限制韓中航班增加班次，加上從申請簽證到入境需一定時間，自中國入境短期停留人員不會立刻大幅增加。

中國外交部發言人毛寧10日在記者會上回應指出，「韓方解除對華簽證限制措施，是朝著減少兩國人員往來障礙邁出的正確一步」，並強調「希望韓方同中方一道，為雙邊人員的正常往來創造更多便利」。

此前針對日本與南韓的「歧視性入境限制措施」，中國也宣布反制措施，特別是停發短期簽證。而日本駐北京使館1月20日宣布恢復審發中國公民的赴日簽證後，中國旋即於1月29日恢復日本公民赴中國的短期簽證。

在南韓部分，自1月2日南韓宣布停止核發中國公民赴韓短期簽證後，中國政府自1月10日開始停止簽發南韓公民赴陸短期簽證，迄今仍未恢復。南韓該措施原定實施至2月底，這次提前恢復簽發，有分析指出，中韓之間因入境檢疫而爆發的外交爭執以及簽證制裁，有望進一步緩解。