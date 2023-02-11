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南韓提前解禁恢愎對中短期簽證 中方肯定：適時考慮跟進

中國新聞組／北京11日電
南韓將會逐步分階段放開針對中國入境旅客的限制措施。圖為仁川國際機場。（美聯社）
南韓將會逐步分階段放開針對中國入境旅客的限制措施。圖為仁川國際機場。（美聯社）

考量中國旅客篩檢陽性率已大幅降低，也未出現變異株病例，南韓政府10日宣布，自11日起提前恢復發放中國公民赴韓短期簽證。此前，南韓宣布暫停簽發中國公民短期簽證措施原定實施至2月底。對於南韓提前解禁，中國外交部發言人表示，這是正確一步，將適時考慮恢復審發南韓公民赴中短期簽證。

時隔40天後，中國旅客終於可以再度入境南韓。韓聯社報導指出，南韓雖從今天起恢復向中國公民發放赴韓短期簽證，但暫時仍將維持自中國入境人員「行前檢」和「落地檢」及航班增班限制。路透也指出，印度衛生部宣布，自13日起，取消對來自或途經中國、香港、南韓、泰國、日本等地旅客的出發前新冠檢測要求。

韓聯社指出，1月29日至2月4日，自中國入境人員陽性率僅1.1％，較落地檢實施初期的高於30％大幅下降。南韓防疫部門表示，鑑於韓中兩國疫情均趨於穩定，放開中國公民赴韓短期簽證限制不會對防疫工作造成影響；但由於限制韓中航班增加班次，加上從申請簽證到入境需一定時間，自中國入境短期停留人員不會立刻大幅增加。

中國外交部發言人毛寧10日在記者會上回應指出，「韓方解除對華簽證限制措施，是朝著減少兩國人員往來障礙邁出的正確一步」，並強調「希望韓方同中方一道，為雙邊人員的正常往來創造更多便利」。

此前針對日本與南韓的「歧視性入境限制措施」，中國也宣布反制措施，特別是停發短期簽證。而日本駐北京使館1月20日宣布恢復審發中國公民的赴日簽證後，中國旋即於1月29日恢復日本公民赴中國的短期簽證。

在南韓部分，自1月2日南韓宣布停止核發中國公民赴韓短期簽證後，中國政府自1月10日開始停止簽發南韓公民赴陸短期簽證，迄今仍未恢復。南韓該措施原定實施至2月底，這次提前恢復簽發，有分析指出，中韓之間因入境檢疫而爆發的外交爭執以及簽證制裁，有望進一步緩解。

一名準備前往廣州的旅客正在仁川國際機場的大廳閱讀關於入境中國的健康申報碼申請通知...
一名準備前往廣州的旅客正在仁川國際機場的大廳閱讀關於入境中國的健康申報碼申請通知。(歐新社)

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