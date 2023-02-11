日媒：美遏制中國半導體「如捕鼠器」 日企擔憂

日本長岡京，航拍松下半導體業務總部。（取材自環球網／視覺中國圖）

美國與日本 、荷蘭三國日前宣布將聯手限制對中國半導體設備出口，對此，中國外交部發言人毛寧10日表示，這是一起美國以「長臂管轄」對他國的實體和個人濫施域外管轄的「蠻橫司法事件」，極大地損害了各國企業的利益。亦有日本媒體報導稱，日本參與對華半導體限制，將導致日本半導體製造商失去重要的中國市場，造成嚴重打擊，更有日本相關業者表示，「這是一旦進去就無法擺脫出來的捕鼠器」。

環球時報報導，根據美國與日本和荷蘭最近達成的協議，美國與半導體相關的對華出口管制將擴大到日本和荷蘭的企業。在中國外交部10日的例行記者會上，發言人毛寧回應記者提問時表示，美國「長臂管轄」是美國政府以綜合實力和金融霸權為後盾，根據本國法律對他國的實體和個人濫施域外管轄的蠻橫司法事件。

毛寧稱，截至2021財年，美國已經生效的制裁措施累計達到9400多項，「長臂管轄」已經涉及中國、俄羅斯、伊朗 、敘利亞、北韓和法英德日等國家，「美國歷屆政府濫用經濟脅迫手段，將制裁作為解決外交問題的首選，非但沒有效果，還造成了人道主義災難」。

毛寧說，據美國布魯金斯學會估計，在伊朗疫情最嚴重的時期，美國的制裁影響可能導致了多達1.3萬人死亡。

此外，環時在另一篇10日刊登的報導中指出，日本部分媒體也對日本參與美國對華半導體設備出口限制一事感到擔憂。環時引述日本COURRiER網站8日的文章稱，這對日本企業來說只有損失，尤其是像尼康（Nikon）和東京電子（Tokyo Electron）這些高度依賴中國市場的半導體製造商。該文章指，在美國發布新的制裁後，東京電子將年營業利潤預期下調近25%。

環時還援引「日本經濟新聞」9日報導稱，日本一家材料企業經營者的話表示，「這是一旦進去就無法擺脫出來的捕鼠器」，對美國政府抱有不信任感。據其介紹，美國總統拜登 簽署法案的當天，才明確規定投資的管制條件，企業只能被迫縮小中國業務。