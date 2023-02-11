我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

半月灣案槍手趙春利出庭沮喪哭泣 法官一度休庭

開張7月被盜7次 這家餐廳現在不收現金只刷卡

習近平會晤柬首相洪森 推中柬「鑽石6邊」合作

中國新聞組／北京11日電
中國國家主席習近平10日在北京釣魚台國賓館會見柬埔寨首相洪森。(新華社)
中國國家主席習近平10日在北京釣魚台國賓館會見柬埔寨首相洪森。(新華社)

中國國家主席習近平10日在北京與柬埔寨首相洪森會面，習近平在會中除談到將加大中柬在政經方面的合作，打造「鑽石六邊」合作架構外，還稱「發展不是少數國家的權利，搞意識形態對抗」，強推「脫鉤斷鏈」，似在劍指美國。另據柬方媒體報導，習近平當天宣布了一項3億元人民幣（約4424萬美元）贈款，以支持柬埔寨的鐵路計畫，但中國官媒卻對此完全沒有報導。

新華社報導，洪森三年前曾在中國疫情嚴重時刻訪華，對此，習近平表示，今年是中柬建交65周年，三年前洪森「逆行」訪華，很高興與洪森實現「三年之約」，在新春之際共同開啟中柬命運共同體建設新時代。

來源：CCTV

習批少數國搞「脫鉤斷鏈」

習近平說，中方堅定支持柬埔寨人民自主選擇符合本國國情的發展道路，堅定支持柬埔寨維護國家主權和安全，堅決反對外部勢力干涉柬埔寨內政。

習近平還談到「少數國家」打壓別國發展，要求地區國家選邊站隊，搞意識形態對抗，把經貿科技交流政治化、武器化，強推「脫鉤斷鏈」是強權霸權行徑。

報導指，習近平提到中柬可以從政治、產能、農業、能源、安全、人文六大領域入手，著力打造中柬「鑽石六邊」合作架構，重點建設「工業發展走廊」和「魚米走廊」。在打擊犯罪合作上，習稱將常態化開展聯合嚴打跨境犯罪專項行動。

洪森則表示，柬埔寨人民始終同中國人民堅定站在一起，柬方願繼續積極促進東盟與中國關係發展。洪森也提到，柬方堅定奉行「一個中國」政策，堅決反對任何外部勢力干涉中國內政。

習宣布贈款3億人民幣 中官媒未提

另據自由亞洲電台報導，洪森這次訪華，是為連接柬埔寨首都金邊和泰國邊境經濟中心的一條價值40億美元的高速鐵路尋求融資。據「金邊郵報」（The Phnom Penh Post）援引柬埔寨國家電視台（TVK）的報導，習近平10日宣布了一項3億元人民幣的一攬子贈款，以支持柬埔寨的鐵路計畫，但中國官媒目前對此完全沒有報導。

TVK的報導還提到，會談中，習近平感謝洪森的「如果我不依賴中國，我靠誰？」的公開聲明。洪森上月14日曾對媒體表示，希望這次訪問會產生更多的新項目，「我們必須依賴中國朋友開發柬埔寨，包括高速鐵路」。

自由亞洲電台報導指，柬埔寨被中國視為重要外交夥伴，但也有觀察人士擔心，柬埔寨日益依賴中國貸款，可能導致陷入「債務陷阱」。

習近平 邊境 北京

上一則

「1天成交500套」 北京房仲忙到沒空吃飯

下一則

遏彩禮歪風 江蘇「花鄉」選最美丈母娘

延伸閱讀

習近平會柬首相 贈3億人民幣 推中柬「鑽石6邊」合作

習近平會柬首相 贈3億人民幣 推中柬「鑽石6邊」合作
中美關係緊張之際 巴西總統魯拉與拜登會面

中美關係緊張之際 巴西總統魯拉與拜登會面
王滬寧見夏立言：盡早恢復兩岸交流正常化 當務之急

王滬寧見夏立言：盡早恢復兩岸交流正常化 當務之急
後疫情時期兩岸座談會 學者：兩岸應各領域交流常態化

後疫情時期兩岸座談會 學者：兩岸應各領域交流常態化

熱門新聞

中國外交部發言人汪文斌1月17日表示，中方歡迎布林肯訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通。(取自環球網)

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

2023-02-05 12:41
唐小強參加綜藝節目錄影。(取材自一生百科)

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

2023-02-10 08:00
航拍的小島全貌。（取材自紅星新聞）

青島34歲女買日本70萬平方米小島 曬登島視頻衝上熱搜

2023-02-04 08:00
中國外交部發布強烈抗議和聲明。（取材自中國外交部官網）

美軍機擊落中國間諜衛星 中發聲明：強烈不滿和抗議

2023-02-04 19:09
日本前首相安倍晉三2022年7月遭刺殺身亡、震驚全球，不過他口述的「安倍晉三回憶錄」8日正式出版，其中披露中國國家主席習近平曾向安倍表示「若我在美國出生、可能不會加入共產黨」。(路透)

安倍回憶錄曝秘辛 習近平稱「若生在美國不會加入共產黨」

2023-02-08 19:47
中國大飛機C919 驗證飛行發動機「反推」故障 3月商業首航恐難行。（中新社）

中國產C919驗證飛行發動機反推故障 3月商業首航恐難行

2023-02-07 17:26

超人氣

更多 >
這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它

這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它
廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難
又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體
麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？

麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？
威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺

威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺