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新疆主席將訪英 中英皆低調以對

記者廖士鋒／綜合報導
中國新疆維吾爾自治區人民政府主席艾爾肯·吐尼亞孜傳將於下周訪英。(取材自新疆氣象局)
中國新疆維吾爾自治區人民政府主席艾爾肯·吐尼亞孜傳將於下周訪英。(取材自新疆氣象局)

中國新疆自治區主席艾爾肯‧吐尼亞孜近日遭英國媒體披露將於下周到訪英國，英國外交部也發函社運團體，希望屆時不要抗議。另有港媒表示，吐尼亞孜將率10人代表團訪問英國、法國與比利時。但出訪消息並未獲得中國官方證實，中國外交部9日指出「不掌握有關消息」。

據英國衛報報導，英國外交部近日向社運人士發送電郵指出吐尼亞孜計畫下周訪英，英方已經同意進行高級別會晤，希望屆時不要發生抗議活動。報導指出，英國外交部的做法很可能被中國視為英國正在尋求改善雙邊關係的跡象。英國外交部認為，與中共領導人接觸和對話是必要的。

不過此舉遭到「對華政策跨國議會聯盟」中英國籍議員的反對。他們對外交部要和吐尼亞孜會談表示「不能理解」，因為吐尼亞孜被前者認定為「在迫害維吾爾族人方面發揮核心作用」。

英國外交官員多徹蒂9日向議員們表示，吐尼亞孜計畫下周訪問英國，但英國政府沒有邀請他來，也沒確認他是否真的會來。此前英國下議院曾在2021年4月通過1項不具拘束力的動議，認定中共在新疆對維吾爾人構成種族滅絕與反人類罪。

另外，香港電台指出，吐尼亞孜預計率領約10人的訪問團，13日開始從北京出發到英國、法國與比利時，包含位於布魯塞爾的歐盟總部。

英國 新疆 比利

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